FCF rechaza amenazas contra Jaminton Campaz: “Ningún deportista debe ser objeto de intimidación”

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó una ola de críticas generales, pero fue Jaminton Campaz el que se llevó gran parte de ellas por la acción que malogró al minuto 115 de la prórroga contra Suiza. El jugador de Rosario Central ha sido incluso, junto a su familia, amenzadado de muerte.

El mensaje de Jaminton Campaz tras recibir insultos y amenazas: “No se justifica el odio”

Ante esta situación, el propio futbolista se pronunció y rechazó la situación, invitando a respetar: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

Incluso Ángel Di María, su compañero de Rosario central, se solidarizó y le dejó un mensaje de aliento: “Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn”.

FCF rechaza amenazas a Jaminton Campaz

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, inició expresando la entidad en un comunicado.

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“Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo (...) Cada vez que ingresan al terreno de juego lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible”, agregan.

Finalmente, hicieron una solicitud a la Fiscalía General de la Nación para adelantar investigaciones y judicializar a los responsables de las amenazas en contra de Campaz y su familia.