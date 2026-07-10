Jorge Jesús, presentado como DT de Portugal: fue contundente sobre Cristiano Ronaldo

Una vez consumada la eliminación de Portugal del Mundial 2026, Roberto Martínez dio a conocer que terminaba su etapa como entrenador de la selección. La Federación de este país no tardó ni una semana en elegir su reemplazo: el experimentado Jorge Jesus.

Jesus ha firmado un contrato de cuatro años, por lo que estará al frente de la selección de Portugal hasta el Mundial de 2030, que organizará justamente este país junto con España y Marruecos.

En el acto de presentación celebrado en la Ciudad del Fútbol (FPF) de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, el nuevo seleccionador afirmó sentirse “orgulloso” de dirigir la que es “una de las mejores selecciones del mundo”.

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“Allá donde voy, voy a ganar. Me gusta asumir responsabilidades y, cuando cuento con los recursos necesarios para llevarlas a cabo -los deportistas y la estructura-, estoy acostumbrado a esa presión (...). Estoy preparado para afrontar un reto difícil, pero convencido de que vamos a ganar”, señaló.

Jesus valoró la importancia de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus se pone al frente de la selección tras una etapa en Arabia Saudita, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón de la liga local.

En la rueda de prensa de presentación, le preguntaron si ya habia hablado con Cristiano Ronaldo, quien luego de la salida del Mundial, afirmó que ese fue su última Copa del Mundo. No obstante, dijo que su retirada de la selección no la tiene definida.

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“Todavía no he hablado con Cristiano. Nunca será un problema para la selección ni para mí. Respecto a la polémica, cada quien tiene derecho a su opinión. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con Cristiano y con cada uno individualmente. Cristiano es un símbolo de Portugal. Pasará a la historia y fue un gran placer trabajar con él. Es muy fácil trabajar con él, siempre y cuando entienda adónde puede ir y adónde puedo ir yo. Pero tengo que hablar con él para saber qué quiere hacer. Siempre me ha dicho que quiere terminar su carrera en el Al Nassr. Si tengo la oportunidad de convocarlo, eso es lo que haré.

Jessu se pondrá las manos a la obra con la selección de su país y lo hará con gran parte de los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo. Manifestó que durante el camino a la próxima cita orbital irán sumándose nuevos futbolistas.

Sus primeros compromisos serán en la fecha FIFA de septiembre y noviembre, donde se disputarán las cuatro jornadas iniciales de la Liga de Naciones.