Acuerdos permiten levantar bloqueo en la vía Barranquilla – Cartagena; Alcaldía anuncia inversiones para mejorar el servicio de agua en Baranoa

Luego de varias horas de bloqueo en la vía Barranquilla – Cartagena, a la altura del peaje de Baranoa, la comunidad decidió levantar la protesta tras alcanzar una serie de acuerdos con la empresa Triple A y las autoridades municipales, departamentales y de control, encaminados a atender las deficiencias en la prestación del servicio de agua potable que afectan desde hace años a distintos sectores del municipio.

La manifestación fue protagonizada por habitantes de barrios como Ciudadela La Paz, Los Robles, Riomar y sectores vecinos, quienes denunciaban la baja presión del agua y las prolongadas interrupciones del servicio, situación que además generó afectaciones a la movilidad entre Barranquilla y Cartagena.

Alcalde explica el origen de la problemática

Tras los acuerdos, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, explicó que la situación obedece a una problemática estructural que se viene presentando desde hace varios años.

Según el mandatario, en las mesas técnicas adelantadas con Triple A y la Interventoría se estableció que las fallas tienen como principales causas las múltiples conexiones ilegales detectadas en la tubería de conducción de agua potable entre Sabanagrande y La Achotera, los constantes mantenimientos de las estaciones de bombeo y las interrupciones del servicio de energía que afectan dichas instalaciones.

Lea también: Inicia la instalación de las nuevas sillas en el Estadio Metropolitano

Palma indicó que, aunque las estaciones cuentan con plantas eléctricas de respaldo, cuando se presentan cortes de energía el bombeo se detiene de manera abrupta, las redes pierden presión y el restablecimiento del servicio tarda varias horas debido a que el norte de Baranoa corresponde al punto final del circuito y se encuentra en una zona elevada. A esto se suma el cambio del sistema de bombas que actualmente adelanta la empresa.

Proyecto por $23.000 millones busca solución definitiva

El alcalde anunció que ya está en marcha un proyecto de 23.000 millones de pesos que contempla la construcción de una estación de rebombeo sobre la vía San Blas, considerada la solución definitiva para mejorar el servicio en estos sectores del municipio.

La iniciativa también incluye la construcción de un nuevo sistema de acueducto para el corregimiento de Pital de Megua y cuenta con financiación del Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Baranoa.

De acuerdo con Palma, las obras ya fueron adjudicadas y actualmente avanzan los procesos de contratación de la interventoría y la fiducia, paso previo al inicio de la ejecución.

Exigen acciones inmediatas

Mientras se materializan las obras de infraestructura, la administración municipal aseguró que continuará exigiendo a Triple A la implementación de medidas inmediatas para mejorar el suministro de agua en todo el casco urbano de Baranoa.

Entre ellas figuran el aumento de los operativos para combatir las conexiones ilegales, la atención oportuna a las quejas de los usuarios y la disponibilidad de carrotanques para abastecer a las comunidades cuando se presenten emergencias.