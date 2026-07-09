Inicia la instalación de las nuevas sillas en el Estadio Metropolitano
El Coloso de la Ciudadela 20 de julio pasará de 45.000 a 65.000 sillas.
El anuncio lo hizo el alcalde Alex Char, quien sostuvo que con esta instalación la capacidad aumenta a 65.000 sillas, y se convierte en uno de los estadios más grandes de Colombia y Latinoamérica.
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El Estadio Metropolitano pasará de 43.000 a 65.000 sillas y habrá 10.800 sillas retráctiles en sus nuevas graderías.
“Serán cerca de 10.800 sillas retráctiles en sus nuevas graderías, con mayor confort para que todos vivan el fútbol y los grandes espectáculos a otro nivel. Un supermetro que muy pronto pondrá a vibrar al fútbol colombiano y que traerá muchas sorpresas en su fachada”, dijo Char.
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El mandatario distrital ha estado supervisando la ampliación de la silletería del Estadio Metrolitano.