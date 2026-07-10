Aplazan desalojo en el barrio El Remanso, Bosa: aún no hay nueva fecha para la diligencia

La diligencia de desalojo programada para este 14 de julio en el sector de 'El Remanso I’, en la localidad de Bosa, fue aplazada por decisión del inspector de Policía encargado del proceso, sin que, hasta el momento, se haya definido una nueva fecha para llevar a cabo el procedimiento.

Caracol Radio conoció que la suspensión fue adoptada debido a una incapacidad médica del funcionario responsable de la actuación.

Sin embargo; decenas de habitantes se concentraron este viernes 10 de julio en frente del edificio de la Procuraduría General de la Nación en el centro de Bogotá para protestar.

La manifestación coincidió con el aplazamiento de la diligencia programada para el 14 de julio, mientras que las familias insisten en que se estudien alternativas frente a la situación del predio que ocupan desde hace varios años.

Tras conocerse la decisión, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que el Distrito mantendrá el acompañamiento a la comunidad y reiteró que la apuesta de la administración es avanzar en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, garantizando tanto los derechos de las familias como el respeto por la propiedad privada.

“Nuestro compromiso permanece firme: resolver esta situación junto a la comunidad, acompañando el proceso con responsabilidad, cercanía y la convicción de que el diálogo es la mejor herramienta para avanzar”, aseguró Quintero.

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La Personería de Bogotá también intervino durante el proceso al solicitar la suspensión temporal de la diligencia con el propósito de verificar las condiciones en que debía ejecutarse y revisar las garantías para las personas que podrían resultar afectadas.

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El predio objeto de la diligencia pertenece a la Sociedad Transportadora de los Andes S. A. (Sotrandes), empresa que desde 2011 mantiene un proceso judicial para recuperar el terreno. En ese lote, de cerca de 5.000 metros cuadrados, están construidas viviendas, establecimientos comerciales y un jardín infantil, el cual actualmente habitan 96 familias, equivalentes a 483 personas.