SuperSalud revela clínicas vinculadas a apartamentos usados para procedimientos estéticos en Bogotá

La Superintendencia Nacional de Salud reveló nuevos detalles del operativo que permitió intervenir cuatro clínicas de cirugía estética y siete apartamentos residenciales ubicados en el norte de Bogotá, donde se estarían realizando procedimientos que ponían en riesgo la vida y la salud de los pacientes.

El operativo fue adelantado junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Invima, tras denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la prestación de servicios de cirugía plástica y estética.

Según explicó la Supersalud, uno de los principales hallazgos apunta a la forma en la que eran ofertados estos procedimientos. La entidad señaló que algunos pacientes recibían paquetes de cirugía plástica y estética en establecimientos médicos y posteriormente eran remitidos a otros lugares para continuar con la atención.

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De acuerdo con la entidad, la Clínica de Obesidad y Envejecimiento era uno de los establecimientos donde se ofertaban estos paquetes de cirugía plástica y estética. Posteriormente, los pacientes eran remitidos a otros puntos para realizar los procedimientos quirúrgicos.

Uno de los principales lugares mencionados por la Supersalud fue la Clínica Laser Surgical, establecimiento que ya había sido objeto de medidas sanitarias por parte de las autoridades.

Tras estas medidas, las autoridades recibieron información sobre la continuidad de algunas atenciones en otros espacios, entre ellos apartamentos residenciales del norte de Bogotá, lo que derivó en el operativo conjunto.

Durante las acciones, las autoridades llegaron a once apartamentos ubicados en conjuntos residenciales. Allí encontraron medicamentos vencidos y adulterados, equipos biomédicos sin registro sanitario del Invima, insumos médicos, material de riesgo biológico manejado de manera inadecuada y una ambulancia medicalizada ubicada en un parqueadero residencial.

Estas son las clínicas con medidas sanitarias tras el operativo

Como resultado de las inspecciones, las autoridades anunciaron medidas sobre varios establecimientos relacionados con los hallazgos:

Clínica de Obesidad y Envejecimiento: cierre total de sus servicios.

Medicentro Familiar IPS: cierre del servicio de urgencias.

Clínica de Medicina y Cirugía Plástica Estética Embellécete: medida de seguridad en el servicio de farmacia.

Clínica Laser Surgical: medida que ordena la destrucción de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

Además, las autoridades realizaron el decomiso de medicamentos, insumos y dispositivos médicos quirúrgicos, así como la congelación e incautación de equipos biomédicos en los que se determinó riesgo. Que por cierto, se encontraban en las bodegas, habitaciones e incluso el techo de los propios apartamentos.

Supersalud trasladó los hallazgos a la Fiscalía

El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, aseguró que los hallazgos evidenciaron los riesgos a los que podían estar expuestos los pacientes.

“Una vez allanados los apartamentos, encontramos medicamentos vencidos y adulterados, equipos biomédicos sin su debido registro Invima y material biológico”, indicó el funcionario.

Además, señaló que varias de estas clínicas y apartamentos podrían estar relacionados, por lo que la información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“No vamos a permitir que se juegue con la vida de la gente”, agregó Duque, quien hizo un llamado a fortalecer los controles sobre establecimientos donde se realizan procedimientos médicos y estéticos.

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que continuará adelantando acciones de inspección y vigilancia para garantizar que estos servicios sean prestados bajo las condiciones exigidas por la normativa sanitaria.