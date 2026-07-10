Policía investiga homicidio de un menor de 17 años en Barranquilla: Sicarios se movilizaban en una m

Un nuevo hecho de sangre se registró en el barrio Siete de Abril, en Barranquilla. Allí, un menor de 17 años fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una moto. El hecho se registró en la noche de este martes, 8 de julio.

Según se conoció, el adolescente recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte de manera instantánea. El informe policial indica que el parrillero de la moto le disparó sin mediar palabras.

Le puede interesar: Inicia la instalación de las nuevas sillas en el Estadio Metropolitano

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación para establecer las causas del homicidio y dar con la captura de los responsables.

Por su parte, la comunidad pide a las autoridades aumentar la presencia de la Policía.