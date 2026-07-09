Capturan en un gimnasio de Medellín a canadiense buscado por tráfico internacional de armas y drogas

Medellín, Antioquia

Sorprendidos quedaron los usuarios de un gimnasio de la ciudad de Medellín cuando, en medio de sus rutinas, fueron sorprendidos por uniformados fuertemente armados que ingresaron al lugar con el objetivo de capturar a una persona.

En una operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y agencias internacionales, fue capturado en Medellín Arif Jhuman, alias “Gillani”, ciudadano canadiense requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas y armas.

Según una acusación presentada en Estados Unidos, un fiscal informó que Arif Jhuman, de 40 años, junto con otras cuatro personas, enfrentan cargos por los delitos de conspiración para traficar armas y tráfico de armas. Las autoridades norteamericanas señalan que estas personas traficaron y conspiraron para traficar más de 100 armas de fuego desde Florida hacia Canadá entre 2023 y 2024. De esas armas, 29 fueron recuperadas en escenas del crimen en Canadá, incluidos homicidios.

Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X, se pronunció sobre este resultado operativo y resaltó el trabajo articulado con autoridades internacionales: “Aquí trabajamos de la mano con las autoridades nacionales e internacionales para cerrarles el paso a las estructuras criminales transnacionales. Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”.

Serán las autoridades quienes entreguen más información respecto al trabajo de inteligencia que permitió esta captura. Por ahora, lo que se sabe es que Arif Jhuman habría ingresado a Colombia con documentación falsa.