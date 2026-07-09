Horóscopo del profesor Salomón HOY 9 de julio de 2026: Leo y Virgo deben saldar sus deudas

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves 9 de julio de 2026, en donde signos como Leo y Virgo tienen un llamado a cuadrar sus cuentas, mientras que en los casos de Tauro y Géminis se aconseja tomar confianza y buscar los éxitos que les esperan.

El 9 destaca por ser el número de la transformación y el cambio. Quienes nacen bajo este número son consideradas personas que odian la monotonía. Por lo general siempre les gusta estar cambiando, innovando, renovando, además de tener mucha inteligencia, creatividad y una memoria espectacular. Su número de la suerte es el 4832.

El profesor Salomón les recomienda bañarse las manos con miel y azúcar. Durante este acto va a recitar “Con esta miel atraigo todo el dinero, la felicidad y la prosperidad; y con este azúcar me endulzo en amor, en felicidad y en éxito.”

Recomendaciones del día

Para hoy, el color es el beige.

El número, 1577.

La fruta para comer: patilla.

Finalmente, la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que habla de limpiar, renovar, cambiar y mejorar las cosas antes de comenzar un nuevo ciclo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

¡Muy buenas noticias para esta casa! Se soluciona, llega, activa o fortalece todo lo que tenga que ver con el dinero. Asimismo, el amor va a tener un gran protagonismo durante estos días. Si estaba pasando alguna crisis, si había algún inconveniente o algo negativo, logra establecerse o mejorar todo lo relacionado con la parte emocional. Finalmente, También hay buenas nuevas en lo laboral, pues aquellas esperas, concursos o proyectos para un trabajo se van a dar positivamente.

Número: 8528

Tauro

El tarot dice que debe ir a la búsqueda de algunos tesoros que la vida le tiene preparado ¿Cómo se buscan? Hablando, diciendo, visitando, investigando. Eso significa especialmente que debesalir de su zona de confort, romper el esquema, comenzar de nuevo. Debe liberarse aún de algunas ataduras, relaciones irrelevantes antes de poder iniciar esta travesía.

Número: 4078

Géminis

Géminis, debe darse un aire de empoderamiento y confiar en usted. Debido a la eterna dualidad de este signo, sus integrantes son muy inseguros y suelen cambiar o arrepentirse de sus decisiones. No, mantenga la seguridad y sea firme de lo qué quiere, a dónde quiere llegar y qué es lo que quiere conquistar. Por lo tanto, hay que cerrar ciclos. No se apegue a nada ni a nadie, ni siquiera de la familia. Todo en la vida es pasajero y debe saber quiénes realmente son su prioridad.

Número: 3486

Cáncer

Mucho cuidado con las cosas que vaya a hacer o a lo que se comprometa, no todo lo que brilla es oro y muchos cancerianos podrán caer en una mala decisión. En este sentido, el arcano del mago aconseja que muchos se dejen llevar por la intuición para determinar lo bueno o lo malo de cada ruta posible.

Número: 2350

Leo

Las personas de este signo deben tener muy en cuenta que el dinero va a llegar, pero hay que cumplir principalmente con los compromisos que se tiene. Algunos leoninos lograrán concretar algo con vivienda. A otros le confirman un crédito aprobado o les sale un dinero para inversión que les dará grandes resultados. Aprovechen esta bendición para equilibrar sus finanzas.

Número: 2950

Virgo

Ojo, la parte económica puede tener altibajos: Le van a cancelar alguna deuda, va a ganar, pero en general todo apunta a que habrá un movimiento de dinero para saldar sus pendientes. Ante esto, sea cauto(a) en caso de tener que requerir la ayuda de alguien: Hay personas a veces un poco egoístas o que le desean el estancamiento. Por eso hay que ser muy discreto y saber en quién confiar.

Número: 8850

Libra

Hay algo con un viaje que va a cambiar mucho la vida de muchos librianos. Van a conocer a alguien especial o van a comenzar una nueva vida tras este evento, pero de igual forma deben tener cuidado. A nivel de salud habrá alguna afección relacionada a la sangre. Háganse un chequeo por si acaso.

Número: 0678

Escorpio

Fuerza y voluntad. Si una cosa no sale, no importa, hay alternativas, pero necesita motivarse y confiar en usted. Sepa que muchas personas de este signo de Escorpio estarán viajando, buscando otros horizontes o visitando nuevos lugares con éxito, estabilidad y prosperidad, así que anímese a ser uno de estos afortunados.

Número: 6950

Sagitario

¡OJO, Sagitario! Préstele atención a su parte emocional. Mire qué está pasando, cómo está haciendo las cosas sus cercanos, pues se augura una posible pelea o desencuentro, el cual podría ser evitado. Sin embargo, tenga en cuenta que también fluirá dinero por esta casa zodiacal. Con este podrá sanar algunas deudas y va a poder hacer algunas inversiones que necesitaba. Si es posible, invierta en su educación.

Número: 5913

Capricornio

Hay tres cosas que debe tener en cuenta próximamente:

Todo lo que tenga que ver con su parte laboral le dará recompensas, así que haga su mejor esfuerzo. Haga inversiones, maneje el dinero y no lo deje quieto. En un futuro esto le salvará de un tropiezo. Mucho cuidado con el mal genio. Lo que no le gusta, coméntelo. Nada de gestos ni indirectas, sino hable las cosas.

Número: 3456

Acuario

El tarot habla de un momento de celebración que se le va a dar muy pronto. Relacionado o no, para algunos integrantes de este signo habrá mejoras en su trabajo, sea que consiguen una oferta, posibilidad de ascenso o un logro que asegure su estabilidad. Finalmente, los juegos de azar estarán a su favor, por lo que es el momento idóneo para probar su suerte.

Número: 0468

Piscis

Tenga cuidado con el trabajo. Recuerde que hay que cuidar su labor, cumplir con sus pendientes y prepararse en caso de cambios o nuevos retos, siempre con ilusión y la conciencia tranquila.

Número: 4827

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