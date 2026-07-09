Gremios de clínicas y hospitales piden un plan urgente para salvar a Nueva EPS tras revelar deudas

SALUD

La publicación de los estados financieros de Nueva EPS correspondientes a 2023 y 2024 encendió las alarmas entre los prestadores de servicios de salud, que advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad de la atención y la sostenibilidad financiera de la mayor EPS del país.

El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo , aseguró que aún existen alternativas para intentar estabilizar la entidad antes de pensar en medidas más drásticas.

Entre ellas mencionó avanzar en una capitalización de Nueva EPS, definir el aporte que harán las cajas de compensación como accionistas, incrementar el giro directo al 90 % y revisar la capacidad real de afiliados que puede soportar cada EPS.

"El giro directo tiene que ser incrementado al 90 %. Con eso se garantiza la operación corriente mientras se generan recursos adicionales“, afirmó.

Asimismo, señaló que la Superintendencia Nacional de Salud debería establecer "cuál es el número de afiliados que cada EPS puede soportar“, con el fin de evitar que las entidades asuman una carga superior a su capacidad financiera y operativa.

Por su parte, Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, afirmó que los estados financieros confirman la difícil situación que desde hace meses viene enfrentando la red prestadora.

"Conocer los estados financieros de Nueva EPS evidencia una realidad que ya venimos sufriendo la red prestadora de servicios de salud: que la EPS es financieramente inviable“, sostuvo.

Agregó que la entidad "no cuenta con los recursos ni para garantizar la cartera vencida ni para garantizar la cartera corriente“, lo que representa un riesgo tanto para las instituciones prestadoras como para millones de usuarios.

Toro hizo un llamado al Gobierno saliente y al entrante para definir una hoja de ruta que permita recuperar la confianza y garantizar la operación de la aseguradora.

"Deben generar una hoja de ruta que permita generar confianza tanto para los usuarios como para la red prestadora y definir si van a invertir los recursos necesarios para que Nueva EPS vuelva a ser viable financieramente“, manifestó.

Vale la pena resaltar que las declaraciones se conocen luego de que Nueva EPS presentara sus estados financieros de 2023 y 2024, en los que reportó pasivos por $22,5 billones, un patrimonio negativo de $11,9 billones y una pérdida de $4,8 billones durante 2024, cifras que la entidad atribuye al reconocimiento contable de obligaciones acumuladas y al proceso de saneamiento de su información financiera.