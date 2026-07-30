Asciende a 28 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,1 en el sudoeste de Japón

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón aumentó a 28, según confirmó el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

Kihara explicó en su rueda de prensa diaria que el balance provisional de víctimas se basa en los informes policiales obtenidos desde el momento del terremoto hasta las 6:30 hora local de este jueves (21:30 GMT del miércoles).

Aseguró que en el centro comercial operado por Aeon Mall (Kashima) que registró una explosión instantes después del seísmo se registraron cinco fallecimientos, al igual que en la fábrica papelera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), donde el terremoto derribó una gran chimenea.

Tras más de 40 horas desde que ocurrió el temblor, las labores de búsqueda y rescate de supervivientes se convierten «cada vez más» en «una carrera contra el tiempo», subrayó el portavoz gubernamental, en medio de la ola de calor que azota la región.

“La Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate”, aseveró, antes de agregar que todas las agencias del gobierno involucradas seguirán dedicando «todos sus esfuerzos" bajo la premisa prioritaria de salvar vidas.

Labores de rescate

Los equipos de rescate buscan este jueves por segundo día consecutivo y bajo una ola de calor a supervivientes entre los escombros de la destrucción causada por el sísmo de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón el martes, causando cerca de una veintena de muertos y centenares de heridos.

Bajo una alerta por altas temperaturas, los servicios de búsqueda y rescate continúan buscando a una persona en un centro comercial en la localidad de Kashima, operado por la cadena Aeon Mall, donde una explosión causada probablemente por una fuga de gas instantes después del temblor hizo derrumbar parte del edificio, registrando cinco fallecidos confirmados.

También tratan de encontrar a un trabajador en la fábrica papelera Nippon Paper Industries de la localidad de Yatsushiro, donde el terremoto derribó una gran chimenea causando al menos ocho fallecidos, según las cifras proporcionadas por las autoridades locales a primera hora de la mañana.

Estas labores se están viendo afectadas por los cortes de agua y electricidad tras el seísmo. Esta mañana, unos 74.800 hogares se encontraban sin agua debido a los daños en las tuberías, por lo que las autoridades están enviado camiones cisternas mientras trabajan para restablecer el suministro, mientras que 22.900 viviendas seguían sin electricidad.

Ola de calor complica las labores

A esta situación se suma la ola de calor que afecta a la región de Kyushu, con temperaturas máximas previstas de 35 grados y altos niveles de humedad. Así, en las calles de Kumamoto, los viandantes cargan con sus paraguas para el sol, secándose la cara con toallas, mientras que en los centros comerciales se acumula la gente.

La personas en zonas sin aire acondicionado debido a los cortes de energía corren un riesgo particularmente alto de sufrir un golpe de calor. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un aviso a Kumamoto y varias prefecturas, instando a quienes participan en las labores de rescate a evitar el calor y a hidratarse con frecuencia.

La fuerzas de Autodefensa (Ejército) trasladaron al menos 300 unidades de aires acondicionados hasta los refugios instalados en las zonas afectadas, según informó el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, a través de su perfil en la red social X.

La División de Gestión de Crisis y Prevención de Desastres de Kumamoto confirmó en una reunión televisada que se habilitaron 415 refugios temporales en toda la prefectura, y que el número total de personas evacuadas asciende a 10.500.

Después del fuerte terremoto del martes que activó brevemente la alerta por tsunami, se han registrado centenares de réplicas, incluido un seísmo de magnitud 5,8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.