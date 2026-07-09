Comandante del Gaula Militar dice que ve positiva flexibilización del porte de armas

El coronel Stick Amaral, comandante del Gaula Militar, aseguró que es “pro arma” y se mostró a favor de revisar las restricciones al porte legal de armas en Colombia, en medio del debate por la extorsión y la seguridad de comerciantes, ganaderos, agricultores y ciudadanos en las regiones.

Al ser preguntado si respaldaba levantar algunas restricciones para que personas extorsionadas pudieran tener armas en sus locales, Amaral respondió:

“Efectivamente, yo estoy de acuerdo en cierta medida, de acuerdo a revisar algunas normas que me imagino que es lo que va a entrar ahorita en detalle y pues les corresponde la ley. Pero sí, sí me parece una medida. Yo soy pro arma, me gusta el tema y espero que le levanten tanta restricción para el porte legal de estas armas”.

El comandante del Gaula Militar también defendió que esa medida podría tener un efecto frente a los delincuentes que intimidan a la población.

“Esta medida puede tener un efecto de demostrarle al bandido que también la gente de bien está en capacidades de proporcionarse su propia defensa a través de sus armas de uso personal. Recordemos que el porcentaje de delitos con armas legales no alcanza, no supera el 1% a nivel nacional. Todos los delitos que se cometen con armas, estas armas, está demostrado que son de manera ilegal”, afirmó.

Amaral agregó que quienes portan armas de manera legal deben cumplir requisitos establecidos por la ley. “Lo que quiere decir es que la persona que porta un arma de manera legal, primero cumplió unos requisitos importantes de ley, que no tiene registros antecedentes penales y demás, de todo tipo, y puede impactar de manera positiva”, señaló.

El oficial insistió en que la flexibilización podría ayudar en algunas situaciones, aunque aclaró que la decisión corresponde a instancias superiores. “Lo repito, esa es una situación que le corresponde a unos agentes superiores, al Ministerio de Defensa, ellos van a estudiar esto. Me parece que podría tener un impacto positivo, es flexibilizar en algunas situaciones el porte de las armas”, dijo.

Sin embargo, aclaró que flexibilizar no significa permitir un porte libre o sin controles. “Obviamente, repito, debe obedecer a una serie de controles. De pronto flexibilizar no quiere decir dar libertad total, no. Flexibilizar puede ser revisar algunos procesos, porque también podríamos entrar a un escenario muy bélico, por decirlo así, donde todo el personal esté armado”, sostuvo.

Amaral también reconoció que el porte y manejo de armas representa riesgos. “Acuérdese, señor Julio, el porte de las armas y el manejo de las mismas siempre va a representar un riesgo. Por eso le decía, dentro de los controles que están establecidos, incluso ya hay exámenes psicológicos, de actitud psicofísica y demás”, afirmó el oficial.

Sobre la extorsión, el coronel advirtió que existe un bajo nivel de denuncia por miedo de las víctimas. “El porcentaje es muy bajo en denuncias. La gente tiene en la conciencia un temor de que no pueda acudir a poner denuncia porque el bandido tiene muy claro cómo afectar a la persona y decirle, yo sé cuándo se denuncia y ahí es cuando más lo voy a presionar”, explicó.

El comandante recordó que el Gaula Militar está compuesto por 28 Gaulas del Ejército, cuatro de la Armada Nacional y dos Gaulas élite. Además, pidió a las víctimas acudir a la línea 147 o a las casas Gaula Militares para recibir orientación sin necesidad de ir a una guarnición militar.

Frente a la situación regional, Amaral aseguró que en Caquetá fue desarticulada la estructura Iván Díaz. “En Caquetá, como usted lo dice, teníamos un frente importante que era la Iván Díaz, fue desarticulada totalmente, 26 sujetos con sus cabecillas dedicados a extorsionar empresas de petróleo y demás”, dijo.

También reportó capturas recientes en Meta contra integrantes de la estructura Iván Merchán. “Recientemente, este fin de semana, completamos 20 capturas de la Iván Merchán en el Meta, que estaban dedicados a los palmicultores, a los ganaderos, a los agricultores”, indicó.

El coronel se refirió además a denuncias sobre presiones contra presidentes de Juntas de Acción Comunal en Huila para cobrar extorsiones. “Si llegan a ser constreñidos, que también es una modalidad que usted lo acaba de decir, que tercerizan a estos bandidos, cuenten con nosotros para poderlos orientar. Hay programas del Estado de Protección a testigos, en los cuales nosotros también podemos ayudarles, pero pongan siempre en conocimiento”, afirmó.

Finalmente, el comandante del Gaula Militar reportó más de 1.200 capturas en el semestre por delitos relacionados con extorsión y secuestro. “A este semestre podemos reportar a nivel nacional más de 1.200 capturas, de las cuales se han hecho efectivas en judicialización aproximadamente el 70%”, concluyó.

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