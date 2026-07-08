Desde el Concejo de Barranquilla proponen flexibilizar el porte de armas

Durante la sesión plenaria de este miércoles, el concejal de Barranquilla Santiago Arias hizo un llamado al próximo Gobierno nacional para revisar las restricciones al porte de armas para ciudadanos que cuentan con los permisos legales, al considerar que las actuales medidas no han logrado reducir la inseguridad.

El cabildante sostuvo que los indicadores de homicidios, atracos y lesiones con arma de fuego continúan siendo altos, por lo que planteó evaluar cambios en la normativa para quienes cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades.

“Que nos permitan autoprotegernos. A las personas que debidamente portamos un arma, a los que debidamente tenemos los documentos, que nos permitan autoprotegernos porque estamos a merced”, afirmó Arias durante la sesión.

El concejal argumentó que muchos ciudadanos han modificado sus rutinas por temor a la delincuencia. “Aquí a nosotros nos cuesta salir a algunos sectores, algunas ciudades, algunos desplazamientos, simplemente por seguridad. Estamos dejando de hacer nuestras tareas, nuestras labores, incluso personales”, señaló.

Arias sostuvo que, mientras persistan las limitaciones en la capacidad operativa de las autoridades para enfrentar la delincuencia, debería analizarse la posibilidad de permitir que quienes cuentan con los permisos legales puedan ejercer su derecho a la autodefensa dentro del marco establecido por la ley.

La propuesta se suma al debate que en los últimos días han promovido distintos sectores económicos y políticos sobre la conveniencia de revisar las restricciones al porte legal de armas como una de las medidas para enfrentar el incremento de la inseguridad en el país.