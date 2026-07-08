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08 jul 2026 Actualizado 17:51

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Desde Fenalco Atlántico plantean el porte de armas y exigen medidas carcelarias contra la extorsión

Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco en el Atlántico, propuso revisar el decreto de restricción de armas frente a la crisis de inseguridad.

Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco en el Atlántico

Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco en el Atlántico

Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco en el Atlántico
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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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