Desde Fenalco Atlántico plantean el porte de armas y exigen medidas carcelarias contra la extorsión
Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco en el Atlántico, propuso revisar el decreto de restricción de armas frente a la crisis de inseguridad.
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...