Atribuyen al frente Iván Díaz el homicidio de un reconocido agricultor en el oriente del Tolima

Tolima

Como Mario Gutiérrez España, de 38 años, fue identificado el reconocido agricultor que fue asesinado la noche del sábado 14 de marzo por hombres armados frente a su vivienda en la vereda Tres Esquinas, en Cunday, Tolima.

Según indicó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hasta la vereda en mención llegaron hombres armados, quienes dispararon contra el agricultor y dejaron un panfleto intimidatorio alusivo al frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc, el cual anuncia una supuesta “limpieza social” en la zona. En su huida, los hombres habrían disparado contra las fachadas de algunas viviendas.

“Según las indagaciones que tenemos, parece que es un grupo al margen de la ley el que ocasionó este homicidio en una supuesta estrategia de limpieza social que quieren realizar ahí en Tres Esquinas; pero no lo vamos a permitir”, remarcó la mandataria.

La misma noche del sábado, la gobernadora, junto a los comandantes del Ejército y la Policía en el Tolima, hizo presencia en el municipio de Cunday para ejercer “control territorial”. De inmediato se ordenó el desplazamiento de un pelotón hasta la vereda Tres Esquinas para asegurar la zona.

“Ustedes van a hacer el acompañamiento al CTI, pero se van a quedar ahí en Tres Esquinas de acuerdo con las órdenes que dio mi coronel y, el día de mañana, va a llegar otro pelotón que se va a encargar de realizar un control territorial en esa zona”, les dijo la gobernadora a los soldados.

Asimismo, la mandataria anunció que en el Consejo de Seguridad Departamental del próximo lunes se propondrá una recompensa de hasta $30 millones para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables de este homicidio.

“Este es un municipio que tiene un desarrollo no solo agropecuario inmenso, sino también un desarrollo turístico muy grande, y hechos como estos entran, por supuesto, a perjudicar el progreso y el desarrollo que ha venido teniendo Cunday. No podemos permitir que estos hechos se sigan presentando en Cunday ni en ninguna parte del territorio”, manifestó la gobernadora.

Hasta ahora se desconocía la presencia del frente Iván Díaz en el Tolima, estructura relacionada con las disidencias de alias Calarcá. Sin embargo, todavía resta por confirmar si se trata de un grupo al margen de la ley o de delincuencia común organizada.