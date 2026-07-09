En carta abierta la Coordinadora Ejército Bolivariano pide mantener los diálogos de paz
El grupo en mesa de diálogo con el actual Gobierno pide al Congreso avanzar en las reformas necesarias para lograr la paz
Pasto-Nariño
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) que se separó de la Segunda Marquetalia y adelanta una mesa de diálogo con el actual Gobierno difundió una carta abierta dirigida al nuevo Congreso de la República y al presidente electo Abelardo De la Espriella en la que llama a continuar con el proceso de diálogo y evaluar los alcances hasta ahora logrados en favor de la paz.
En la misiva, la comisión de paz de este grupo asegura que “El nuevo Parlamento y nuevo gobierno colombiano, tienen una tarea inaplazable y obligatoria, la construcción de una paz estable, duradera y definitiva”
En consecuencia, hacen un llamado a los parlamentarios a avanzar e reformas necesarias para avanzar en dicho proceso, así como otras necesidades en el país.
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“Nuestra organización rebelde, CN-EB, apoyamos un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas, sociales, el empresariado, comunidad internacional organizaciones armadas, con el único propósito de terminar con el conflicto armado y allanar el camino a la paz, la democracia y la reconciliación nacional”
¿Qué se ha acordado hasta ahora con la CN-EB?
En las mesas desarrolladas entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB),se ha firmado compromisos relacionados con:
La entrega de material bélico, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Nariño y Putumayo, desminado humanitario, para la limpieza de zonas con siembra de minas anti personal y munición sin explotar. Así mismo una hoja de ruta para que las comunidades participen en la priorización de los proyectos priorizados por la comunidad
Claudia Ortega Sarria
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...