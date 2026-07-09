En carta abierta la Coordinadora Ejército Bolivariano pide mantener los diálogos de paz

Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno y Walter Mendoza, jefe del equipo negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Pasto-Nariño

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) que se separó de la Segunda Marquetalia y adelanta una mesa de diálogo con el actual Gobierno difundió una carta abierta dirigida al nuevo Congreso de la República y al presidente electo Abelardo De la Espriella en la que llama a continuar con el proceso de diálogo y evaluar los alcances hasta ahora logrados en favor de la paz.

En la misiva, la comisión de paz de este grupo asegura que “El nuevo Parlamento y nuevo gobierno colombiano, tienen una tarea inaplazable y obligatoria, la construcción de una paz estable, duradera y definitiva”

En consecuencia, hacen un llamado a los parlamentarios a avanzar e reformas necesarias para avanzar en dicho proceso, así como otras necesidades en el país.

Mapa presencia CNEB. Foto: Oficina Alto Comisionado para la Paz Ampliar Mapa presencia CNEB. Foto: Oficina Alto Comisionado para la Paz Cerrar

“Nuestra organización rebelde, CN-EB, apoyamos un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas, sociales, el empresariado, comunidad internacional organizaciones armadas, con el único propósito de terminar con el conflicto armado y allanar el camino a la paz, la democracia y la reconciliación nacional”

¿Qué se ha acordado hasta ahora con la CN-EB?

En las mesas desarrolladas entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB),se ha firmado compromisos relacionados con:

La entrega de material bélico, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Nariño y Putumayo, desminado humanitario, para la limpieza de zonas con siembra de minas anti personal y munición sin explotar. Así mismo una hoja de ruta para que las comunidades participen en la priorización de los proyectos priorizados por la comunidad