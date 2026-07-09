Rusia contradijo a Donald Trump sobre que la escalada aérea llevaría al fin de la guerra en Ucrania

Rusia rebatió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la actual escalada de los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra territorio ruso pueda conducir al fin de la guerra.

“Más bien vemos que están un poco confundidos en la Casa Blanca sobre que a través de la escalada, a través de la presión militar, se puede propiciar un arreglo pacífico. Esa es una conclusión errónea”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Recordó las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre que “cuanto más” ataque Kiev la infraestructura rusa, “mayor será” la zona de seguridad que el ejército ruso creará en territorio ucraniano, en alusión a las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.

“Aumentar las tensiones y las acciones que alimentan la escalada no contribuirá en ningún caso al proceso de paz”, subrayó.

Análisis tras la cumbre de la OTAN

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, coincidieron el miércoles en la cumbre de la OTAN al afirmar que los exitosos ataques ucranianos contra la retaguardia rusa podrían acelerar el final de la contienda.

“Es una escalada, pero una escalada que puede conducir al fin” de la guerra, dijo Trump al comienzo de la reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que tuvo lugar en Ankara.

A su vez, Peskov destacó el “dualismo” de la postura de la Administración de Trump, ya que “a diferencia del resto de los países implicados en el conflicto, EE. UU. se mantiene, con todo, fiel a los intentos de facilitar el proceso de paz”.

“Puede que a veces se equivoquen o cometan errores, pero su deseo nos parece sincero y lo saludamos”, dijo y resaltó el “diálogo constructivo” entre Putin y Trump.

Aunque añadió que Rusia “no es ingenua”, ya que -afirmó- EE. UU. continúa suministrando armamento a Kiev y Trump adelantó que autorizará a los ucranianos la fabricación de misiles Patriot.

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