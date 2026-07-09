Empresas y gremios respaldan la gestión del MinComercio para fortalecer la industria nacional

Más de 140 empresas, gremios y organizaciones del sector productivo expresaron su respaldo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en las que buscan fortalecer la industria nacional, promover condiciones de competencia y consolidar una agenda de trabajo con el sector empresarial para impulsar la producción, la inversión, el empleo y la competitividad del país.

Compañías aseguran que fortalecer las industrias nacionales ayudarán el sector económico

Las compañías de diferentes sectores económicos, aseguran que fortalecer la industria nacional ayuda en la construcción de medidas como los aranceles inteligentes, los instrumentos de defensa comercial, los decretos para fortalecer la producción nacional, los mecanismos para impulsar nuevas inversiones industriales y los espacios de diálogo y concertación desarrollados con el sector empresarial.

“Estas comunicaciones recogen algo muy valioso: cuando el Estado entiende los desafíos de quienes producen, invierten y generan empleo, las políticas públicas dejan de responder a supuestos y empiezan a responder a la realidad, (...) hoy empresarios y gremios reconozcan ese proceso confirma la importancia de construir política pública con rigor técnico, diálogo y conocimiento del aparato productivo colombiano”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

Puerto Antioquia, cadenas productivas y desarrollos de proyectos industriales se unen a fortalecer esta iniciativa

Por su parte, Puerto Antioquia resaltó que el acompañamiento del Ministerio “fue fundamental para hacer realidad ese proyecto estratégico y que este reconocimiento no es una formalidad protocolaria: es la expresión sincera de que su trabajo dejó una huella tangible en el desarrollo de Antioquia y en la competitividad de Colombia”.

En el mismo sentido, empresas del sector de alimentos manifestaron que las medidas impulsadas por el Ministerio “fortalecen la industria nacional de alimentos, protegen el empleo formal, preservan la competitividad de las empresas nacionales y garantizan la estabilidad de estas cadenas productivas”.

Finalmente, estas alianzas buscan el fortalecimiento de las cadenas productivas, el desarrollo de nuevos proyectos industriales, la movilidad sostenible, la protección de sectores estratégicos, la producción de alimentos y el acompañamiento institucional a iniciativas que hoy fortalecen la competitividad y el comercio exterior del país.