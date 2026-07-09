EMCALI oficializa nombramiento de Diego Carabalí como nuevo gerente de Acueducto y Alcantarillado

El ingeniero Diego Fernando Carabalí Viáfara, egresado de la Universidad del Valle, se desempeñaba desde agosto de 2025 como subgerente técnico en Acueducto y Alcantarillado de Empresas Municipales de Cali, donde estuvo al frente de las áreas de ingeniería, interventoría, gestión de proyectos y laboratorios. Cuenta además con especializaciones en Ingeniería de Vías Terrestres, cursada en la Universidad del Cauca, y en Alta Gerencia, obtenida en la Fundación Universitaria del Área Andina.

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Con más de 15 años de trayectoria en el sector público, el nuevo gerente ha pasado por distintos organismos y programas de la región. Fue asesor técnico de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali, donde coordinó mesas técnicas interinstitucionales, y ejerció como director técnico del Programa Adoquines. También participó en la supervisión de obras de estabilización en la ribera del río Cauca y en diagnósticos de redes de alcantarillado en municipios vecinos del Valle del Cauca.

Al asumir el cargo, Carabalí señaló que su prioridad será retomar y acelerar macroproyectos estratégicos para la ciudad, entre ellos el sistema de Filtración en el Lecho del Río (FLR) y las obras de optimización en el barrio San Carlos, obras que considera determinantes para la seguridad hídrica de Cali.

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“Llego con toda la determinación y plenamente listo para seguir poniendo al día la infraestructura de acueducto y alcantarillado de Santiago de Cali. Asumo la gerencia con la prioridad clara de afrontar con rigurosidad el reinicio y la aceleración de macroproyectos estratégicos (...) que son absolutamente cruciales para elevar la calidad de vida y garantizar la seguridad hídrica de todos los caleños”, afirmó el funcionario.