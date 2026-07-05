Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jul 2026 Actualizado 17:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Otros deportes

Charles Leclerc gana el GP de Gran Bretaña 2026 en Silverstone: así quedó la tabla del Mundial de F1

El piloto de Ferrari se impuso en una accidentada carrera disputada en Silverstone, escoltado por George Russell y Lewis Hamilton.

NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 05: Race winner Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari celebrates on the podium with Champagne during the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone Circuit on July 05, 2026 in Northampton, England. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 05: Race winner Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari celebrates on the podium with Champagne during the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone Circuit on July 05, 2026 in Northampton, England. (Photo by Clive Mason/Getty Images) / Clive Mason

NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 05: Race winner Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari celebrates on the podium with Champagne during the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone Circuit on July 05, 2026 in Northampton, England. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

Añadir Caracol Radio en Google

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó -tras sufrir un par de averías y una sanción por superar los límites de pista- decimosexto.

Leclerc, de 28 años, logró su novena victoria en la F1, la primera de la temporada, al ganar en Silverstone, por delante de los ingleses George Russell (Mercedes) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, una carrera que concluyó por detrás del coche de seguridad que había entrado unas vueltas antes, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Tabla Mundial F1:

PosPilotoPtsTriunfosPodios
1Kimi Antonelli17967
2George Russell15424
3Lewis Hamilton14714
4Charles Leclerc10802
5Lando Norris9702
6Oscar Piastri8302

Le puede interesar: Pogacar le cede el triunfo a Isaac del Toro en la etapa 2 del Tour de Francia: resumen de la jornada

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron duodécimo y decimoctavo una carrera tras la cual está siendo investigado Hamilton, por una posible infracción de pilotaje durante las banderas amarillas -que le podría costar el podio e, incluso quedar fuera de los puntos-, y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno.

El inglés Lando Norris (McLaren), que podría ‘heredar’ el tercer puesto de Hamilton si éste acaba siendo sancionado, cruzó cuarto la meta, un puesto por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull), en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoquinto.

También le interesa: Suiza lanza advertencia de cara al partido por octavos del Mundial: “Podemos vencer a Colombia”

Los dos pilotos de RB, el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, concluyeron sexto y séptimo, respectivamente.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cruzó octavo la meta, un puesto por delante de Colapinto.

El francés Pierre Gasly, compañero del argentino, capturó el último punto en liza al acabar décimo, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren).

El próximo Gran Premio, el de Bélgica, se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito de Spa-Francorchamps.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir