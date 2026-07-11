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11 jul 2026 Actualizado 18:23

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David Alonso mantiene el buen ritmo y largará entre los diez mejores en Alemania

Alonso finalizó muy cerca del japonés Taiyo Furusato.

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, GERMANY - JULY 10: David Alonso of Colombia rides the CFMOTO Inde Aspar Team Moto2 bike (80) on track during Moto2 Practice at Sachsenring Circuit on July 10, 2026 in Hohenstein-Ernstthal, Germany. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, GERMANY - JULY 10: David Alonso of Colombia rides the CFMOTO Inde Aspar Team Moto2 bike (80) on track during Moto2 Practice at Sachsenring Circuit on July 10, 2026 in Hohenstein-Ernstthal, Germany. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, GERMANY - JULY 10: David Alonso of Colombia rides the CFMOTO Inde Aspar Team Moto2 bike (80) on track during Moto2 Practice at Sachsenring Circuit on July 10, 2026 in Hohenstein-Ernstthal, Germany. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Jonathan Gonzalez Gracia

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El colombiano David Alonso afrontará este fin de semana su undécima carrera de la temporada en el Gran Premio de Alemania, luego de completar una destacada actuación en la clasificación que le permitió asegurar un lugar en la Q3 y pelear por las primeras posiciones de la parrilla.

Así le fue al Colombiano

El piloto colombiano registró un tiempo de 1:21.878, suficiente para quedarse con la octava posición de salida para la carrera. Alonso finalizó muy cerca del japonés Taiyo Furusato, quien partirá un puesto por delante tras marcar 1:21.852.

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Las primeras posiciones de la parrilla estarán dominadas por pilotos españoles y un australiano. Por delante de David Alonso partirán Álex Escrig, Daniel Holgado, Izan Guevara, Manuel González y el australiano Senna Agius, quienes buscarán quedarse con la victoria en el circuito alemán.

Con este resultado, David Alonso continúa mostrando una evolución positiva durante la temporada y espera convertir su buena clasificación en un resultado importante durante la carrera, donde buscará sumar puntos y seguir escalando posiciones en el campeonato.

PosiciónPilotoEscuderíaTiempo
1.Ivan
Ortola		QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI01:21.493
2.Manuel
Gonzalez		LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP01:21.531
3.Izan
Guevara		BLU CRU Pramac Yamaha Moto201:21.671
4.Daniel
Holgado		CFMOTO Azul Marino Aspar Team01:21.720
5.Senna
Agius		LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP01:21.848
6.Alex
Escrig		KLINT Racing Team01:21.849
7.Taiyo
Furusato		Idemitsu Honda Team Asia01:21.852
8.David
Alonso		CFMOTO Azul Marino Aspar Team01:21.878
9.Collin
Veijer		Red Bull KTM Ajo01:21.903
10.Mario
Suryo Aji		Idemitsu Honda Team Asia01:21.929

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