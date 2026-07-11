David Alonso mantiene el buen ritmo y largará entre los diez mejores en Alemania
Alonso finalizó muy cerca del japonés Taiyo Furusato.
El colombiano David Alonso afrontará este fin de semana su undécima carrera de la temporada en el Gran Premio de Alemania, luego de completar una destacada actuación en la clasificación que le permitió asegurar un lugar en la Q3 y pelear por las primeras posiciones de la parrilla.
Así le fue al Colombiano
El piloto colombiano registró un tiempo de 1:21.878, suficiente para quedarse con la octava posición de salida para la carrera. Alonso finalizó muy cerca del japonés Taiyo Furusato, quien partirá un puesto por delante tras marcar 1:21.852.
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Las primeras posiciones de la parrilla estarán dominadas por pilotos españoles y un australiano. Por delante de David Alonso partirán Álex Escrig, Daniel Holgado, Izan Guevara, Manuel González y el australiano Senna Agius, quienes buscarán quedarse con la victoria en el circuito alemán.
Con este resultado, David Alonso continúa mostrando una evolución positiva durante la temporada y espera convertir su buena clasificación en un resultado importante durante la carrera, donde buscará sumar puntos y seguir escalando posiciones en el campeonato.
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Tiempo
|1.
|Ivan
Ortola
|QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI
|01:21.493
|2.
|Manuel
Gonzalez
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|01:21.531
|3.
|Izan
Guevara
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|01:21.671
|4.
|Daniel
Holgado
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team
|01:21.720
|5.
|Senna
Agius
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|01:21.848
|6.
|Alex
Escrig
|KLINT Racing Team
|01:21.849
|7.
|Taiyo
Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|01:21.852
|8.
|David
Alonso
|CFMOTO Azul Marino Aspar Team
|01:21.878
|9.
|Collin
Veijer
|Red Bull KTM Ajo
|01:21.903
|10.
|Mario
Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|01:21.929