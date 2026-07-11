David Alonso mantiene el buen ritmo y largará entre los diez mejores en Alemania

El colombiano David Alonso afrontará este fin de semana su undécima carrera de la temporada en el Gran Premio de Alemania, luego de completar una destacada actuación en la clasificación que le permitió asegurar un lugar en la Q3 y pelear por las primeras posiciones de la parrilla.

Así le fue al Colombiano

El piloto colombiano registró un tiempo de 1:21.878, suficiente para quedarse con la octava posición de salida para la carrera. Alonso finalizó muy cerca del japonés Taiyo Furusato, quien partirá un puesto por delante tras marcar 1:21.852.

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Las primeras posiciones de la parrilla estarán dominadas por pilotos españoles y un australiano. Por delante de David Alonso partirán Álex Escrig, Daniel Holgado, Izan Guevara, Manuel González y el australiano Senna Agius, quienes buscarán quedarse con la victoria en el circuito alemán.

Con este resultado, David Alonso continúa mostrando una evolución positiva durante la temporada y espera convertir su buena clasificación en un resultado importante durante la carrera, donde buscará sumar puntos y seguir escalando posiciones en el campeonato.