¿Cómo se mueve el mercado de carros eléctricos en Colombia? Tesla lidera las ventas en 2026

De acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y Andi, elaborado con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la transición hacia los vehículos eléctricos en Colombia ha avanzado de una forma positiva.

Entre enero y junio se matricularon más de 24.400 vehículos eléctricos, un crecimiento del 235,5% frente al mismo periodo de 2025.

En ese escenario, Tesla, la marca estadounidense no solo encabezó las ventas de junio, sino que también lideró el acumulado del primer semestre de 2026.

Frente a los otros competidores de marcas automovilísticas, Tesla registró más de 10.000 matrículas durante el semestre, lo que equivale al 41,5% de todo el mercado de vehículos eléctricos en Colombia.

En otras palabras, cuatro de cada diez carros eléctricos matriculados en el país pertenecen a esta marca, una participación que la mantiene muy por encima de fabricantes como BYD, Chery, Chevrolet y MG.

Durante el mes de junio, Tesla matriculó más de 2.400 vehículos eléctricos, alcanzando una participación de mercado del 49,1%. Esto significa que prácticamente uno de cada dos vehículos eléctricos registrados en Colombia durante junio fue un Tesla, consolidando su posición como referente del segmento.

¿Cuál fue la razón?

De acuerdo con el análisis de FENALCO y la ANDI, gran parte de ese éxito se explica por el desempeño del Tesla Model Y, que se convirtió en el vehículo eléctrico más vendido del país.

Solo en junio registraron más de 2.200 matrículas, equivalentes al 46,5% del mercado mensual, mientras que en el acumulado del año alcanzó 8.464 unidades, representando el 34,6% de todos los vehículos eléctricos matriculados en Colombia durante el primer semestre. Ningún otro modelo logró cifras similares.

Aunque Tesla domina ampliamente el mercado, el crecimiento de la movilidad eléctrica también está siendo impulsado por la llegada de nuevos fabricantes y modelos.

Marcas como BYD, Chery, MG, Chevrolet y GAC han incrementado significativamente sus registros, ampliando la oferta disponible para los consumidores y haciendo más competitivo el mercado.

El informe también muestra que los compradores colombianos siguen prefiriendo las camionetas SUV (vehículos utilitarios deportivos),cuando optan por un vehículo eléctrico, el cual, concentra cerca de ocho de cada diez matrículas registradas en el semestre.

¿En qué ciudades se están reflejando las cifras?

Bogotá continúa siendo el principal mercado del país, con más de 13.000 vehículos eléctricos y 19.002 híbridos matriculados entre enero y junio. Le siguen Antioquia, especialmente el área metropolitana de Medellín, y Valle del Cauca.

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Cabe aclarar que hasta hace pocos años, los vehículos eléctricos representaban una participación muy reducida, hoy ya alcanzan el 15,5% de todas las matrículas de vehículos nuevos durante el primer semestre de 2026, el porcentaje más alto registrado para esta tecnología en el país.