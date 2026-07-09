Celadores de Norte de Santander exigen revocar resolución que modifica sus condiciones laborales

Norte de Santander.

Con una protesta pacífica en la Gobernación de Norte de Santander, cerca de 110 celadores de las instituciones educativas oficiales del departamento exigieron la revocatoria de la Resolución 093 del 4 de junio de 2026, al considerar que la medida modifica las condiciones laborales y salariales que, aseguran, han mantenido durante más de 45 años.

La jornada estuvo acompañada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal), quienes, mientras adelantaban una mesa de diálogo con representantes jurídicos de la Gobernación y la Secretaría de Educación, solicitaron al gobernador William Villamizar reconsiderar la decisión.

En diálogo con Caracol Radio, Ramiro Castro Angarita, representante de los celadores de los colegios públicos del departamento, explicó que la principal petición del sindicato es que se deje sin efectos la resolución y se mantenga el reconocimiento de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

“Hoy queremos dirigirnos muy especialmente al señor gobernador William Villamizar para solicitar que se revoque la Resolución 093 del 4 de junio de 2026 y se reconsidere dejar en normalidad la jornada laboral que contemple el reconocimiento de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos", manifestó.

El vocero aseguró que la preocupación de los trabajadores radica en que la resolución, según indicó, desconoce factores salariales que hacen parte de su remuneración desde hace más de cuatro décadas.

“Nos quieren desconocer factores laborales que hemos venido devengando durante más de 45 años, como son las 50 horas extras, el recargo nocturno por ser habitual y permanente la jornada laboral de seis de la tarde a seis de la mañana, y los dominicales y festivos que hemos venido recibiendo", señaló.

Castro indicó que la decisión tendría repercusiones económicas para los trabajadores y sus familias, ya que muchos adquirieron compromisos financieros teniendo en cuenta esos ingresos.

“Hay compañeros que ya están afectados, algunos son hipertensos y diabéticos. Incluso uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Además, estamos pagando vivienda y nuestros hijos están en la universidad con base en esos factores salariales, por eso esperamos que el gobernador reconsidere la decisión", agregó.

Los manifestantes permanecieron en las instalaciones de la Gobernación a la espera de los resultados de la reunión entre los equipos jurídicos de ambas partes, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto y revisar la aplicación de la Resolución 093.