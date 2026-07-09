Crisis en el Catatumbo: más de 1.100 niños siguen sin clases por minas antipersona en 17 escuelas

Catatumbo

La guerra territorial en la región del Catatumbo, entre disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN continúa dejando graves consecuencias para la población civil. De acuerdo con lo informado por el Alto Consejero para la Paz de la gobernación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, más de 1.100 niños no han podido regresar a las aulas al detectarse que en 17 escuelas hay instaladas minas antipersona.

En entrevista con Caracol Radio, el funcionario explicó que el panorama que se vive en la región del Catatumbo continúa siendo muy complejo. “La situación no ha cambiado mucho”, explicó.

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Niño dio a conocer que, durante el empalme regional adelantado con el presidente electo Abelardo de la Espriella en la Cúpula Chata, desde su despacho se le entregó un completo balance de la guerra que se vive en el Catatumbo.

“Tenemos un informe muy complicado que le entregamos al presidente: 1.100 niños no han podido volver al colegio porque hay por lo menos 17 escuelas identificadas con minas antipersona en diferentes sectores del Catatumbo”.

Según explicó el Alto Consejero para la Paz de Norte de Santander, esta situación representa una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario, ya que limita el derecho a la educación, la libre movilidad y afecta directamente a la población civil, especialmente a niños y adolescentes.

Además, resaltó que la presencia de los actores armados en diferentes escenarios, continúa vigente, recordando los recientes enfrentamientos en la vereda Encontrados, zona rural del municipio de Sardinata, donde fueron lanzados explosivos desde drones a escasos metros de una escuela. Por fortuna esta acción no dejó personas lesionadas.

Seguridad: la principal petición en el empalme con el nuevo Gobierno Nacional

Luis Fernando Niño, Alto Consejero de Paz para Norte de Santander, expresó que la principal petición que se le dio a conocer al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, es la seguridad en el departamento.

“De manera transversal el tema que más sonó durante toda la reunión fue el tema de seguridad y cuando hablamos de seguridad estamos hablando de cultivos ilícitos, estamos hablando de extorsión, de secuestro, de reclutamiento forzado y por supuesto la guerra que se está librando en el Catatumbo desde hace muchos años pero con mayor rigurosidad desde enero del año pasado, ya 18 meses de confrontación entre dos grupos o actores armados”.

Resaltó que el compromiso del gobierno entrante es lograr que esa crisis del Catatumbo finalice y no siga en ascenso las cifras por desplazamiento forzado que, de acuerdo a lo informado por las autoridades que conforman el PMU Catatumbo, supera las 100 mil víctimas.