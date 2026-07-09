Este viernes, 10 de julio arranca Expoartesano La Memoria en Medellín con más de 600 expositores

Medellín

Este viernes, 10 de julio, comienza en Medellín la feria Expoartesano La Memoria 2026, la cual ha honrado a los creadores de artesanías durante más de 17 años.

En esta oportunidad se espera la participación de 600 artesanos de las diferentes regiones del país, quienes presentarán su patrimonio, riqueza cultural, gastronomía y desarrollo social.

Este espacio tendrá una programación que integra las demostraciones del oficio en vivo, muestras culturales, artísticas, recorridos guiados, charlas, encuentros comerciales y muestra gastronómica.

Los artesanos, provenientes de los 32 departamentos colombianos, incluyen la presencia de las poblaciones indígenas, que llegarán hasta la capital de Antioquia para compartir con más de 40 mil visitantes sus conocimientos, riquezas culturales y la materialización de su arte.

Manos que cuentan historias

El concepto de este año en la feria Expoartesano La Memoria será “Manos que cuentan historias”, para mostrar y promover los saberes tradicionales que tiene nuestro país.

Ricardo Galindo, gerente de Plaza Mayor, explicó que “hay historias que no se escriben en libros, se tejen, se tallan, se moldean y se transmiten de generación en generación. Esa es la memoria viva de Colombia y la podrán descubrir en Expoartesano, con más de 600 artesanos de todos los rincones del país, que llegarán para compartir mucho más que sus creaciones. Compartirán su historia, su identidad y el legado que mantiene vivas nuestras tradiciones”.

Impacto de Expoartesano

Esta feria ha impactado a más de 6 mil artesanos a lo largo de su historia, ha logrado ventas superiores a los 46 mil millones de pesos, con versiones que se han desarrollado además de Medellín en Miami y Madrid.

Marcela Cuellar, gerente general encargada de Artesanías de Colombia, explicó que para esta versión “tenemos técnicas y oficios de todos los territorios, con esas materias primas propias de la tierra que nos representan y nos cuentan las historias hechas a mano y las historias de todos esos pedacitos de Colombia”.

Derrama económica para la ciudad

Según la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, esta feria va a traer 9,7 millones de dólares en derrama económica, “que va a promover más de 2 mil empleos y que nos va a permitir tener alrededor de 6.800 millones de pesos en ventas para los artesanos, que nos permite seguir dinamizando la economía y que, al mismo tiempo, sigue posicionando a Medellín como una ciudad de grandes eventos, ferias y convenciones”.

Este espacio busca generar oportunidades para los artesanos del país, fortalecer el patrimonio cultural y mostrar a los asistentes la riqueza de las manifestaciones artísticas que tiene nuestro país.

Como aliados de este evento están la Alcaldía de Medellín, Comfama, Bancolombia, EPM, las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cartagena, el Departamento de Prosperidad Social, FINAGRO y BANCÓLDEX.

Cifras de Expoartesano

Esta es la segunda feria artesanal más grande de Colombia, que cuenta con 16 ediciones previas de tradición como plataforma de comercio justo y cultura viva. Son más de 600 maestros artesanos, de 32 departamentos de Colombia, que durante 10 días tendrán esta exposición.