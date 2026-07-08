¿Tierras sin títulos? Campesinos bloquean vías en Cesar tras denunciar presuntos incumplimientos

En diferentes corredores viales del departamento del Cesar, comunidades campesinas mantienen bloqueos en diferentes corredores viales con el fin de exigir la entrega de los títulos de propiedad de predios que, según denuncian, fueron adjudicados por el Gobierno Nacional, pero aún no han sido formalizados jurídicamente.

Los campesinos aseguran que fueron participes en actos de entrega de tierras y algunos, recibieron resoluciones de adjudicación. Sin embargo, afirman que todavía no cuentan con las escrituras que acrediten la propiedad de los terrenos, situación que mantiene en incertidumbre a las familias beneficiarias.

Durante las protestas, también señalaron que varias entregas se realizaron de manera simbólica, lo que ha generado preocupación por la falta de seguridad jurídica sobre los predios y las viviendas construidas en ellos.

Las comunidades cuestionan los procesos de la Agencia Nacional de Tierras

Una de las denuncias es a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguran que las comunidades continúan a la espera de la documentación definitiva que formalice la propiedad de los terrenos.

“Denunciamos por hacer entregas de tierras simbólicamente e irregularmente a Asociaciones campesinas del municipio y casi todo el país, (...) generan falsas expectativas en las comunidades y resulta desatando una gran problemática tanto social como la inseguridad, ya que estas tierras son solamente adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras”, dijo un testigo anónimo e integrante de unas de las comunidades campesinas.

Campesinos provenientes de La Guajira, Cesar y Magdalena ya llegaron a la sede de ANT en Valledupar

Las movilizaciones también llegaron a Valledupar, donde campesinos provenientes de Cesar, La Guajira y Magdalena se concentraron frente a la sede de la Agencia Nacional de Tierras para solicitar respuestas sobre el avance de los procesos de titulación.

Los manifestantes sostienen que su principal reclamación es la expedición de los títulos y escrituras de los predios asignados, al considerar que este paso es indispensable para garantizar la seguridad jurídica de las tierras entregadas.

Por el momento, Caracol Radio busca respuesta por parte de la Agencia Nacional de Tierras ante estas denuncias.