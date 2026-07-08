Sevilla, Valle completa tres consejos de seguridad por ola de homicidios y anunciaron otro

La creciente ola de homicidios en el municipio de Sevilla, uno de los pueblos turísticos del norte del Valle del Cauca y reconocido como Pueblo Mágico, mantiene en alerta a las autoridades, que ya han realizado tres consejos extraordinarios de seguridad y convocaron una nueva reunión para este 10 de julio con autoridades regionales.

De acuerdo con las autoridades,desde el primero de junio de 2026 a la fecha han sido asesinadas 12 personas y otras tres han resultado heridas en diferentes hechos de violencia que son materia de investigación.

El alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, rechazó los homicidios y aseguró que desde la administración municipal se han adelantado varias acciones para enfrentar el brote de violencia.

El mandatario explicó que encabezó un consejo de seguridad el pasado 17 de junio y posteriormente dos sesiones extraordinarias, realizadas el 25 de junio y el 3 de julio, con la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Personería.

“En todos ellos pudimos analizar las diferentes situaciones que han acontecido y que no solo no queremos que sucedan, sino que no deben ocurrir en Sevilla”, señaló el alcalde.

Quintero anunció además que el próximo 10 de julio se desarrollará un nuevo consejo de seguridad con autoridades departamentales para definir medidas adicionales frente a la situación de orden público.

Por su parte, la Policía del Valle confirmó que reforzará la presencia institucional en el municipio con un aumento del pie de fuerza y el despliegue de unidades de inteligencia, carabineros y uniformados de otras especialidades.

La comandante de la Policía de Sevilla, mayor Diana Lorena Echeverry, indicó que fueron activadas todas las capacidades investigativas, con apoyo de inteligencia, Gaula, tecnología y equipos de rastreo, para esclarecer los homicidios e identificar a sus responsables.

Como parte de las acciones recientes, las autoridades realizaron un allanamiento en el que incautaron un arma modificada para actividades criminales y más de tres kilogramos de marihuana. En otro operativo fue capturado un hombre por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

Uno de los hechos que más conmoción causó fue el asesinato del reconocido caballista y comerciante Gildardo Peña, ocurrido a comienzos de julio. La víctima fue hallada con heridas de arma de fuego en el sector Alto de San Marcos, cerca del vehículo en el que se movilizaba.

Según las autoridades, en Sevilla delinquen estructuras criminales locales y también tienen presencia integrantes de las disidencias de las Farc del frente 57 Yair Bermúdez, situación que hace parte de las investigaciones sobre la reciente escalada de violencia en el municipio