En libertad capturados que integraban una red de rifas ilegales que movían $7 mil millones al año

Cinco presuntos integrantes de la estructura “Los Solidarios” fueron capturados en Cali, señalados de integrar una red dedicada a la comercialización ilegal de rifas y sorteos a través de redes sociales, actividad que, según las autoridades, les generaba ingresos cercanos a los 7.200 millones de pesos al año.

En los allanamientos también fueron incautados 15 megáfonos, seis teléfonos celulares, 12 sellos, boletería, más de seis millones de pesos en efectivo, además de enseres, electrodomésticos y elementos de cocina que eran ofrecidos como premios.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba enlaces y perfiles en redes sociales para promocionar y comercializar rifas y sorteos sin autorización, atrayendo a cientos de personas y obteniendo millonarias ganancias de manera ilegal.

Las autoridades establecieron que los implicados no contaban con los permisos exigidos para desarrollar este tipo de actividades, lo que habría generado un detrimento a los recursos destinados a la salud y al deporte en el Valle del Cauca. Además, el presunto cabecilla de la red registraba antecedentes por el mismo delito desde 2021.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Sin embargo, un juez de control de garantías les otorgó la libertad mientras continúan vinculados al proceso judicial.