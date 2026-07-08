Conductor de SITP habría detenido una ruta para hacer diligencias personales: TransMilenio investiga

Luego de que un usuario del Sistema Integrado de Transporte denunciara que el conductor de la ruta en la que se movilizaba detuvo el bus para realizar una diligencia personal, TransMilenio se pronunció y lamentó la situación.

“Ofrecemos unas sinceras excusas a los usuarios que se vieron afectados por este suceso y agradecemos el reporte, ya que con este podemos tomar acciones correctivas”, informó el sistema mediante un comunicado.

Y agregó, “este tipo de comportamientos no corresponde a la misión de los operadores del Sistema, quienes, además de prestar el servicio de transporte de manera segura y adecuada, deben cumplir con un conjunto de normas y con el reglamento de seguridad vial”.

Así las cosas, TransMilenio, como ente gestor, “pondrá en conocimiento del concesionario a cargo del vehículo y del operador los hechos ocurridos, con el fin de que se adelanten las indagaciones correspondientes”.