Mundial 2026: Selecciones de tres continentes competirán por la Copa del Mundo en cuartos de final

Este martes 7 de julio quedaron definidas las ocho mejores selecciones del Mundial 2026, que se enfrentarán en cuartos de final por la Copa del Mundo.

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Con los anfitriones por fuera de la competencia, las fases finales de la competencia se jugarán entre equipos de tres confederaciones adscritas a la FIFA. Entre los opcionados al título hay selecciones de los dos continentes que se han coronado previamente, con un competidor adicional en esta edición.

¿Qué confederaciones siguen en competencia en cuartos de final del Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA acoge selecciones de sus seis confederaciones que representan cada uno de los continentes en el globo. Sin embargo, no todas tienen la misma cantidad de cupos. Europa, representada por la UEFA, es la que más tiene, con 16 directos.

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Aunque tiene varios cupos menos, en concordancia con menos equipos en la zona, Sudamérica bajo la Conmebol obtuvo 6 cupos directos, mientras que Bolivia terminó eliminada en el repechaje.

En la historia de los mundiales, equipos de solo dos confederaciones, UEFA y Conmebol, han conseguido la copa; es por ello que resulta habitual que equipos de Europa y Sudamérica lleguen a las fases finales. En 2026, la eliminación de Brasil, Colombia y Paraguay en octavos dejó a Argentina como único representante de la región.

En el Mundial de Norteamérica, la lucha de poderes entre UEFA y Conmebol incluirá también a un equipo africano con Marruecos, algo que solo ha ocurrido previamente en cuatro ediciones (en 1990 Camerún; en 2002 Senegal; Ghana en 2010; Marruecos en 2022).

El caso de Marruecos es para destacar al tratarse de la selección que más lejos ha llegado en la competencia, habiéndolo logrado justo en las semifinales del mundial anterior, Qatar 2022.

De esta manera, excepto por Conmebol, que tiene al campeón defensor, a cuartos de final llegaron las confederaciones con más equipos en competencia, puesto que la CAF fue la segunda con más cupos después de UEFA y llegó a tener 10 selecciones al comienzo del campeonato.

Por su parte, la UEFA llega a los cuartos de final con seis equipos: Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza.

Mundial 2026: Fixture de los cuartos de final

Tras resolverse los octavos de final, los cuartos de final se jugarán así:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos - 3:00 p.m., Gillette Stadium, Boston.

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica - 2:00 p.m., SoFi Stadium, Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra - 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami.

- 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami. Argentina vs. Suiza - 8:00 p.m., Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

El ganador entre Francia y Marruecos se enfrentará con el de España vs. Bélgica el próximo martes 14 de julio de 2026 a las 2:00 p. m. en Dallas.

el próximo martes 14 de julio de 2026 a las 2:00 p. m. en Dallas. El otro juego de semifinales se define entre el ganador de Noruega vs. Inglaterra y el de Argentina vs. Suiza y será el miércoles 15 de julio a las 2:00 p. m. en Atlanta.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 2:00 p. m. en Nueva York.

¿Cómo ver EN VIVO los cuartos de final del Mundial 2026?

Usted puede seguir EN VIVO los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 escuchando la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

Por otro lado, podrá ver los partidos por medio de las señales de televisión de Caracol TV, DirecTV y Disney +.