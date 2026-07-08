¿Hay que creerle a Donald Trump sus amenazas contra España? Exministra responde

Desde la Cumbre de OTAN en Ankara, el mandatario estadounidense Donald Trump arremete contra España y amenaza con romper relaciones comerciales, en el marco de estas declaraciones Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, habló en 6AM W de las consecuencias de esto.

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, ha elevado sus críticas a España por el papel en la OTAN y ha pedido a su secretario del Tesoro que corte todo el comercio bilateral, incluso las visitas, “España es una causa perdida. No quiero hacer más negocios comerciales con España nunca más, me gustaría cortarlo. España es un aliado horrible en la OTAN”, es lo que declaró Trump durante una reunión con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, antes de la reunión principal de la cumbre de la Alianza en Ankara.

La resolución final de la cumbre de la OTAN en Ankara ha reiterado el compromiso de todos los aliados, incluido EE.UU., con el principio de la defensa mutua recogido en el Artículo 5 del tratado. Los aliados europeos y Canadá aseguran que asumirán una mayor responsabilidad en la defensa. También prometen 70.000 millones de euros de asistencia militar a Ucrania este año, y al menos un nivel equivalente en 2027.

¿Hay que tomar a Donald Trump en serio?

“Yo creo que al presidente Trump hay que tomarle en serio lo que dice, pero creo que también hemos aprendido a no tomar literalmente, al pie de la letra, una y tantas cosas que va diciendo. Él expresa un malestar y creo que España puede escuchar ese malestar, pero tampoco creo que España tenga que estar demasiado preocupada por ello, visto que al origen de este malestar es el gasto militar español y España ha hecho sus deberes con la OTAN, no con el presidente”, aseguró la exfuncionaria.

Ataques comerciales:

Europa y Estados Unidos decidieron hace unos meses ponerse de acuerdo para evitar una espiral de aranceles y contramedidas, y decidieron hacer un acuerdo. Y este acuerdo es un acuerdo que cubre enteramente, en su totalidad, el comercio de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, que es España, “este acuerdo lo que dice es que ninguna de las partes puede, de manera arbitraria, cambiar los términos de la relación comercial. Por lo tanto, si una de las partes cambia arbitrariamente los términos de la relación comercial, se pondría final al acuerdo y los Estados Unidos ha insistido mucho para que este acuerdo entre en vigor”.

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