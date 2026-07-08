Empalme suspendido, narrativa presidencial y nuevo gabinete

En Hora20 noche mundialista la derrota de la Selección Colombia, nos dedicamos al análisis de lo que está en juego con la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, los motivos de esta ruptura y lo que viene en adelante. Después, el debate sobre el fichaje para el gabinete de Abelardo de la Espriella y el avance de la conformación del equipo de Gobierno.

Lo que dicen los panelistas

Lucas Pombo, abogado, periodista y consultor, explicó que el tema del empalme es secundario, “lo grave en el fondo es lo que pasa con el presidente Petro. No es un tema menor que el comandante en jefe de las FFMM diga sin fundamento que el presidente es Cepeda, es una actitud golpista”. Manifestó que se debe deja de tratar a Gustavo Petro como un tuitero, “él tiene un discurso que rompe con el orden constitucional y tiene visos autoritarios y golpistas. El presidente electo tiene razón en pararse de la mesa de empalme”.

Frente al gabinete, dijo que afortunadamente no hay grandes sorpresas con los nombramientos, “en el discurso de “los nunca” a veces en “los de siempre” hay tecnócratas, que es importante que estén en un gobierno”.

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Susana Muhammad, exministra de ambiente y exconcejal, aseguró que presidente no ha roto el orden constitucional, “él ha recibido pruebas de intervención extranjera y está definiendo enviar esto vía un mecanismo institucional como lo es la demanda de nulidad, “el presidente ha dicho que no reconoce la legitimidad del presidente entrante por las pruebas que tiene, incluso, hay por lo menos seis demandas, los cuales son argumentos jurídicos y esas pruebas se las presentó hoy a la bancada del Pacto”. Detalló que ante las irregularidades evidenciadas por la base de testigos electorales, hay seis comisiones de trabajo con pruebas que se han recaudado, además, manifestó que se contempla presentar la demanda con una petición de medidas cautelares.

Explicó cuestionamientos como el relacionado con la diferencia de 250 mil votos, “de esos votos, 177 mil están en el exterior, de esos, 155 mil están entre EEUU, Canadá y México, países que albergan el mundial de fútbol. Hay unos ciudadanos y veedores que han hecho un proceso de seguimiento a E14, entonces hay patrones que se quieren verificar de votación en el exterior, votó mucha más gente, muchos jurados son personas no residentes en los países, por eso son indicios”.

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Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, comentó que desde el gobierno se dicen cosas que no son ciertas sobre el proceso electoral, “sí hubo escrutinio de mesa por jurados basado en votos y eso se hace como jueces de mesa; esa es la base del preconteo. El argumento no se puede instituir en juez y deslegitimar lo que deciden jurados; van a poder demostrar que 150 mil votos se voltearon en contra de Cepeda y se fueron a Abelardo, ¿por qué el mecanismo de manipulación?”

Sobre el gabinete, dijo que hay unos ministros con experiencia adecuada para la cartera a la que llegarán, “me preocupa lo del Ministro de Defensa porque es insistir entregarle a un militar retirado el mando y dirección de Fuerzas Militares”, en ese sentido, planteó temas sobre cómo administrar la protesta social si se torna violenta, “nos pone en situación de riesgo, ¿Que la cartera de Defensa esté en manos de un militar retirado es una buena condición?”

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Para Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, es lamentable que el presidente con actitud antidemocrática se lleve por delante la izquierda, “es importante una expresión democrática, pero el presidente se lleva a todos por delante y los deja como golpistas. Petro dice que hubo intervención extranjera. Él habla de intervención cuando Trump dice que le gustaría que ganara Abelardo, pero Petro se metió en todos los procesos electorales de la región. Si eso es interferencia, el primero en interferir fue Petro”.