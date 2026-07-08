De la Espriella declaró “objetivo militar” a ‘Alfred’ y ‘Andrey’, cabecillas de ELN y disidencias
El presidente electo Abelardo de la Espriella declaró como “objetivo militar” a alias ‘Alfred’, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias ‘Andrey’, del Frente 33 de la Farc.
“Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley”, dijo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...