De la Espriella declaró “objetivo militar” a ‘Alfred’ y ‘Andrey’, cabecillas de ELN y disidencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella declaró como “objetivo militar” a alias ‘Alfred’, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias ‘Andrey’, del Frente 33 de la Farc.

“Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley”, dijo.

Noticia en desarrollo...