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08 jul 2026 Actualizado 21:20

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Política

De la Espriella cierra la puerta a reanudar empalme con Gobierno Petro: “No podrán seguir mintiendo”

Foto: Equipo de Abelardo de la Espriella

Foto: Equipo de Abelardo de la Espriella

Foto: Equipo de Abelardo de la Espriella
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El presidente electo Abelardo de la Espriella dio por terminado el empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro:

“Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un Gobierno que no reconoce el triunfo (…) nosotros, con los medios que tenemos, vamos a recabar esa información”, dijo.

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