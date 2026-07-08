De la Espriella cierra la puerta a reanudar empalme con Gobierno Petro: “No podrán seguir mintiendo”
El presidente electo Abelardo de la Espriella dio por terminado el empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro:
“Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un Gobierno que no reconoce el triunfo (…) nosotros, con los medios que tenemos, vamos a recabar esa información”, dijo.
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