Petro advierte que cambiar la financiación de universidades públicas pondría en riesgo su expansión

El presidente Gustavo Petro advirtió que una eventual modificación al modelo de financiación de las universidades públicas podría afectar la expansión de la educación superior gratuita en Colombia y llamó a la ciudadanía a defender las reformas sociales aprobadas durante su administración.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reaccionó al anuncio del gobierno electo de reformar el esquema de financiación de las instituciones de educación superior públicas.

Según Petro, la Ley 2568 de 2026, que modificó la Ley 30 de 1992, garantiza un crecimiento sostenible de los recursos destinados a las universidades estatales y fortalece la ampliación de la cobertura.

“La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley hoy, garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia; es un gasto que es la verdadera y más grande inversión de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que la norma permitirá aumentar en cerca de 450.000 los cupos disponibles para estudiantes, lo que, según dijo, representa una oportunidad histórica para ampliar el acceso a la educación superior gratuita en diferentes regiones del país.

“Es casi medio millón de jóvenes que, si no hubiera esa ley, no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio”, aseguró.

Petro también destacó que la ampliación de la cobertura ha permitido impulsar programas de medicina gratuitos en departamentos como La Guajira y otras zonas con necesidades prioritarias de personal de salud.

Frente a la intención del nuevo gobierno de revisar el modelo de financiación, el presidente advirtió que esa decisión tendría consecuencias sobre el acceso a la educación pública.

“El anuncio solo significa que van a suspender, para recortar gastos, el derecho a la educación en plena expansión en Colombia”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a estudiantes, jóvenes y familias a respaldar las reformas sociales impulsadas durante su administración.

“Las reformas sociales de mi Gobierno fueron para el pueblo y deben defenderse. Es el derecho del pueblo a la inteligencia y el saber de todos y de todas”, concluyó.