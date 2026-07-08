A Colombia le faltó gol y jugadores determinantes para dar el salto en el Mundial 2026

La Selección Colombia cerró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una dolorosa eliminación frente a Suiza. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó sin goles durante los 120 minutos y terminó cayendo 4-3 desde el punto penal, resultado que dejó a los europeos clasificados a los cuartos de final.

Aunque la eliminación volvió a definirse desde los doce pasos, el análisis del partido va mucho más allá de la tanda. Colombia dominó largos pasajes del compromiso, generó las opciones más claras y tuvo la iniciativa ofensiva, pero nuevamente le faltó lo más importante: convertir.

Durante el primer tiempo, la Tricolor encontró espacios por las bandas y puso en aprietos a la defensa suiza. En el complemento mantuvo la intensidad y en el tiempo suplementario siguió insistiendo. La ocasión más clara llegó al minuto 114, cuando Campaz quedó de frente al arco, pero su remate se fue por encima.

Al finalizar el compromiso, el propio Néstor Lorenzo reconoció cuál fue el principal problema del equipo.

“Sin duda que hacer gol. El partido sabíamos que iba a ser cerrado, táctico y parejo. Creo que merecimos un poco más con las opciones que tuvimos”, aseguró el entrenador argentino.

El técnico también admitió que esto no es un problema nuevo: “lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones. Es mucho, pero no convertir se paga”.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante el campeonato. Colombia dejó buenas sensaciones futbolísticas, pero en los partidos más importantes no encontró el camino al gol. Ante Portugal tampoco pudo marcar y frente a Congo solo logró imponerse por la mínima diferencia, pese a crear numerosas oportunidades.

Mientras otras selecciones cuentan con futbolistas capaces de resolver partidos cerrados como Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia, Erling Haaland con Noruega, Harry Kane con Inglaterra o Romelu Lukaku con Bélgica, a Colombia volvió a faltarle ese jugador capaz de transformar una ocasión en el gol que cambia una historia.

La derrota también prolongó una estadística que sigue pesando sobre la Tricolor. Con la caída ante Suiza, Colombia completó seis eliminaciones oficiales en definiciones desde el punto penal: Argentina (Copa América 1993), Argentina (Copa América 2015), Inglaterra (Mundial 2018), Chile (Copa América 2019), Argentina (Copa América 2021) y ahora Suiza en el Mundial 2026.

Más allá de la eliminación, el Valle del Cauca volvió a tener un papel protagónico en la Selección Colombia. Cinco futbolistas del departamento integraron la nómina mundialista: los caleños Johan Mojica, Jhon Lucumí y Juan Camilo Portilla, además de Jefferson Lerma, oriundo de El Cerrito, y Gustavo Puerta, nacido en La Victoria.

Lucumí fue uno de los jugadores más sólidos del equipo al disputar los cinco partidos completos del Mundial, destacándose por su seguridad defensiva y la salida limpia desde el fondo. Mojica fue titular en cuatro encuentros y volvió a ser una de las principales armas por la banda izquierda gracias a su despliegue físico y velocidad. Lerma se consolidó como el equilibrio del mediocampo y uno de los futbolistas con mayor capacidad de recuperación, mientras que Gustavo Puerta fue una de las grandes revelaciones del torneo, especialmente ante Portugal, donde registró un 95 % de efectividad en los pases (59 de 62), entregó dos pases clave, ganó cinco duelos y remató dos veces al arco. Por su parte, Portilla no tuvo minutos en la Copa y, además, debió afrontar el fallecimiento de su abuelo durante la concentración del equipo.

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores jugadores colombianos frente a Suiza, también dejó un mensaje tras la eliminación.

“No nos podemos acomodar a estas situaciones. Estamos dolidos. Algo nos sigue faltando para dar ese paso que nos lleve hasta el último día”.

Ahora comienza el tiempo de las evaluaciones. La Federación Colombiana de Fútbol deberá definir el futuro de Néstor Lorenzo y analizar un proceso que volvió a dejar buenas actuaciones, pero que, una vez más, terminó sin el premio de avanzar entre los mejores del mundo. El reto sigue siendo el mismo: mantener el buen funcionamiento colectivo y encontrar ese futbolista capaz de marcar la diferencia cuando los partidos más lo exigen.