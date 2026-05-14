Haití: choques entre pandillas dejan más de 80 muertos en cinco días

Más de ochenta personas han muerto y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.

Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó (al medio local Magik9) Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.

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El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.

Las pandillas involucradas

Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan (lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant), en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.

Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio “instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia”.

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Huida de Cárcel en Haití. I Foto: Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images. / Anadolu Ampliar Huida de Cárcel en Haití. I Foto: Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images. / Anadolu Cerrar

Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.

Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).