Cali registró la temperatura máxima absoluta alcanzada durante el presente año

Ante las condiciones de calor húmedo extremo registradas, la CVC recomienda a la población mantenerse hidratada constantemente, evitar la exposición directa al sol entre las 11am y las 4pm.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, registró este martes 7 de julio la temperatura máxima absoluta alcanzada en la ciudad de Cali durante el presente año con una sensación térmica estimada en 43 grados centígrados.

“Según el monitoreo técnico realizado para ese día, la humedad relativa llegó a un 60% y la sensación térmica estimada los 43 grados centígrados, esto representa un récord máximo anual para el 2026”, explicó Saúl Ramírez técnico en meteorología la CVC.

Añade que la sensación térmica de 43ºC resulta de la combinación entre la temperatura del aire y la humedad y clasifica la jornada en un nivel de riesgo por “calor húmedo” extremo.

El registro de ayer martes 7 de julio de 36.4 grados centígrados, se acerca al día de mayor temperatura registrado por la CVC históricamente que fue de 36.8 en marzo de 2024, durante un fenómeno de El Niño.

Recomendaciones

Ante las condiciones de calor húmedo extremo registradas, se recomienda a la población mantenerse hidratada constantemente, evitar la exposición directa al sol entre las 11am y las 4pm, usar ropa ligera y de colores claros, protegerse con sombreros o sombrillas, y buscar espacios ventilados o con sombra.

Es fundamental prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables al golpe de calor. Asimismo, se aconseja reducir actividades físicas intensas durante las horas críticas y estar atentos a signos de agotamiento, mareo o deshidratación para acudir de inmediato a un centro de salud en caso de emergencia.