España y Bélgica clasifican a cuartos de final, Portugal y Estados Unidos eliminados: Resumen

Finalizó una nueva jornada de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se conocieron dos clasificados más a los cuartos de final. España y Bélgica se quedaron con los cupos de su zona y se enfrentarán el próximo viernes 10 de julio, a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana.

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España 1 - 0 Portugal

España no tuvo un partido sencillo frente a portugal, y clasificó de manera agónica a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Cuando todo apuntaba a que el encuentro terminaría los 90 reglamentarios y el clasificado se definiría en la prórroga, Mikel Merino logró vencer el arco de Diogo Costa y anotar el gol de la clasificación.

En el primer tiempo, Portugal tomó el liderato del partido y generó más opciones de peligro. El conjunto de Roberto Martínez mostró mayor claridad en ataque, complicando a la defensa española, que tuvo dificultades para detener las llegadas del rival.

En el segundo tiempo, España logró disminuir la intensidad del rival y el partido se equilibró. Si bien, lo lusos mantuvieron su estratégia ofensiva, buscando el gol de la clasificación, la defensa esapñola logró cerrarse y darle mayor posesión del balón, que se tradujeron en opciones de anotación.

Al primer minuto de adición y cuando todo apuntaba a un alargue, Mikel Merino logró marca el único gol del encuentro y lo necesario para que España avanzara a los cuartos de final del Mundial 2026 y para dejar a la Portugal de Cristiano Ronaldo eliminada.

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Bélgica 4 - 1 Estados Unidos

Un partido que estuvo marcado por la polémica por la habilitación del jugador estadounidense Folarin Balogun, terminó con la clasificación de la selección de Bélgica y con la eliminación del último de los tres anfitriones que quedaba con vida en el Mundial 2026.

El partido comenzó con una alta intensidad del conjunto belga, que buscaba su paso a los cuartos de final y darle vuelta a la situación generada por la decisión de la FIFA. El marcador se abrió muy temprano; al minuto 9′, Charles De Ketelaere abrió el marcador y puso en ventaja a su selección.

El empate no tardó en llegar y, antes de finalizado el primer tiempo, en el minuto 31′, Malik Tillman igualó el encuentro. Sin embargo, la diferencia no duró mucho; solo dos minutos después, el mismo De Ketelaere volvió a ampliar el marcador.

La segunda mitad no tuvo grandes cambios; Bélgica siguió dominando el partido, y el 3-1 llegaría al minuto 57′ con gol de Hans Vanaken. Pero el partido no acabaría así; Romelu Lukaku, quien entró desde el banco en el minuto 66′, sentenció el 4-1 final.