Seis tractomulas con ayudas humanitarias partieron desde Norte de Santander hacia Venezuela

Salieron desde la frontera las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. / Foto: Carlos Iván Márquez.

Frontera

Catorce días después de los dos terremotos presentados en Venezuela, desde Colombia se continúan enviando ayudas humanitarias para el vecino país.

De acuerdo a información entregada por Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, en Venezuela, durante las últimas horas fueron enviadas seis tractomulas más, con insumos entre alimentos, ropa, medicamentos y frazadas, para las más de 12 mil familias damnificadas.

Bernal destacó el apoyo que ha recibido Venezuela por parte de organizaciones sociales, instituciones, empresarios, comerciantes y gobiernos en Colombia, en medio de esta emergencia humanitaria.

Resaltó el mandatario tachirense que durante estas dos semanas han salido desde su estado 135 tractomulas, cada una con 30 toneladas de ayudas humanitarias, enviadas principalmente desde Cali, Bogotá y Norte de Santander.

Además, que su estado se ha convertido en uno de los principales centros de acopio y distribución de estas ayudas para los damnificados.

“En esta tragedia tan dura que vivimos los venezolanos, el Táchira se ha transformado en un puente del amor, en un puente de la unidad, en un puente del amor a Dios, por lo que seguimos recibiendo ayudas de cualquier rincón”, expresó.

Concluyó indicando que, para los próximos días, se espera la llegada de al menos 30 nuevas tractomulas cargadas con más ayudas humanitarias con destino a los lugares más afectados por este fenómeno natural.