Exalcalde Wilmar Bayona encargado de Ocaña, Norte de Santander, condenado por contratación irregular

Norte de Santander.

El exalcalde encargado de Ocaña, Wilmar Bayona Ibáñez, fue condenado en primera instancia a ocho años de prisión tras ser hallado responsable de irregularidades en la contratación del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio durante 2019.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que evidenciaron que el entonces mandatario declaró una urgencia manifiesta sin que existieran los presupuestos legales para acudir a este mecanismo excepcional de contratación.

De acuerdo con la investigación, esa declaratoria permitió contratar de manera directa a una empresa para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por un valor de 720 millones de pesos mensuales, evitando el proceso ordinario de licitación pública que exige la ley para este tipo de contratos.

La Fiscalía sostuvo que la urgencia manifiesta fue utilizada sin sustento jurídico y que no existía una situación excepcional que justificara omitir el proceso de selección. En consecuencia, consideró que se vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad que rigen la contratación estatal.

Por estos hechos, Wilmar Bayona Ibáñez fue declarado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Además de la pena de prisión, el juez le impuso una multa equivalente a 99 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 10 años.

La decisión es de primera instancia y, por tanto, aún no está en firme. Contra el fallo proceden los recursos de ley.