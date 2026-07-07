La U pide a Petro actuar con responsabilidad y respetar el mandato de los colombianos en las urnas

El Partido de La U rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en las que desconoció la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado.

Además, indicó que la narrativa de un supuesto fraude electoral “carece de sustento”.

“Este tipo de pronunciamientos afecta la confianza ciudadana y genera un innecesario desgaste de la institucionalidad democrática del país”, señaló el partido en un comunicado.

Por este motivo, la colectividad le hizo un llamado al mandatario a actuar con responsabilidad institucional, respetar el mandato expresado por los colombianos en las urnas y contribuir a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.

Asimismo, solicitó que se privilegie la institucionalidad y “se garantice una transición de gobierno tranquila, armónica y respetuosa del orden constitucional”.

“Ese es el camino que espera la ciudadanía y el que merece Colombia”, agregó.

También resaltó la necesidad de preservar la tradición democrática, respetar la voluntad popular y las transiciones de gobierno pacíficas, ordenadas y enmarcadas en la Constitución y la ley.