Lanzan drones cerca a escuela en Sardinata

Norte de Santander

Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones se presentó en la zona de acceso al Catatumbo en Norte de Santander.

La acción violenta se presentó muy cerca a un centro educativo lo que generó alertas en la comunidad y el rechazo de la sociedad civil.

Las autoridades reportaron que en la zona rural del municipio de Sardinata, en la vereda Los Encontrados se registró el hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas.

Los ataques bajo esta modalidad violenta han ido en aumento en la zona norte del departamento dejando más de quince menores lesionados y un alto número de adultos, como también integrantes de la fuerza pública.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen las disidencias armadas del frente 33 de las farc y el Ejército de Liberación nacional ELN.