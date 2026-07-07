Europol logró más de mil detenciones en una operación global contra la trata de personas

Según la agencia, la mayoría de las potenciales víctimas y victimarios son de Colombia, Argentina y Venezuela. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Europol anunció la detención de más de 1.000 personas en una operación mundial contra la trata de personas con fines de explotación sexual, así como de actividades delictivas y mendicidad forzada.

América Latina figura entre las principales regiones de origen de las posibles víctimas identificadas durante la operación, detalló la agencia policial europea en un comunicado.

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De acuerdo con el organismo, la mayoría procedían de Colombia, Argentina y Venezuela, junto con Nepal y Moldavia.

Muchas de las víctimas habían sido trasladadas de un país a otro e incluso entre continentes, lo que, según la agencia, “pone de manifiesto la dimensión mundial de las redes de trata de seres humanos”.

“Europol apoyó una operación mundial contra la trata de seres humanos llevada a cabo por 59 países, que permitió identificar a 2.070 posibles víctimas y detener a 1.024 sospechosos, de los cuales 334 son sospechosos de trata de seres humanos”, detalla Europol.

El operativo tuvo lugar en junio y movilizó a más de 40.000 agentes de 59 países.

La gran mayoría de las víctimas son mujeres adultas, de las cuales el 64,2% fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, señaló Europol, que participó en la operación junto con Frontex e Interpol.

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Entre las víctimas menores de edad, la explotación sexual fue el principal fin de la trata, al afectar al 86,4% de los casos identificados.

“La protección de las víctimas puede ser especialmente compleja en muchos de estos casos, ya que a menudo los responsables de la explotación son miembros de su propia familia”, señaló Europol.