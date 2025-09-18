Espionaje en al intrigante cinta española “Raqa: Guerra Secreta”
Este thriller dramático español dirigido por Gerardo Herrero relata cómo dos agentes con misiones distintas se cruzan en la ciudad siria de Raqa ocupada por el ISIS.
El 18 de septiembre llega a salas de cine colombianas la historia de “Raqa: Guerra Secreta” un thriller dramático de espionaje dirigido por el español Gerardo Herrero y protagonizada por Álvaro Morte, Mina El Hammani, Abdelatif Hwidar y Cristina Kovani, se basa en hechos reales y en la novela “Vírgenes y Verdugos” de Tomás Bárbulo, siendo una cinta explosiva donde cada movimiento puede ser el último.
En “Raqa: Guerra Secreta”, dos infiltrados en el corazón del Estado Islámico, juegan la partida más peligrosa de sus vidas. Haibala (Álvaro Morte), un espía internacional con un pasado oscuro, y Malika (Mina El Hammani), una enfermera que oculta una misión letal para la Europol, llegan a Raqa con un mismo objetivo: capturar al Jordano, uno de los líderes más buscados del ISIS. Entre calles bombardeadas, mujeres esclavizadas y un enemigo que siempre parece un paso adelante, ambos deberán arriesgarlo todo sin confiar el uno en el otro.
El reparto de “Raqa: Guerra Secreta” reúne a dos de los actores españoles más influyentes de la televisión mundial: Álvaro Morte, recordado como El Profesor en “La Casa de Papel”, asume aquí un rol radicalmente distinto. Su personaje, Haibala “El Saharaui”, es un espía solitario y calculador que enfrenta uno de los desafíos más peligrosos de su carrera. Por su parte Mina El Hammani, interpretó a Nadia en “Élite”, cambia de registro para dar vida a Malika, una enfermera reclutada por Europol que se infiltra en la ciudad sitiada de Raqa.
Rodada en los bellos paisajes de Marruecos y en locaciones de España, “Raqa: Guerra Secreta” se estrena en salas colombianas el 18 de septiembre, distribuida por The G Seven.