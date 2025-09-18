Espionaje en al intrigante cinta española “Raqa: Guerra Secreta”

El 18 de septiembre llega a salas de cine colombianas la historia de “Raqa: Guerra Secreta” un thriller dramático de espionaje dirigido por el español Gerardo Herrero y protagonizada por Álvaro Morte, Mina El Hammani, Abdelatif Hwidar y Cristina Kovani, se basa en hechos reales y en la novela “Vírgenes y Verdugos” de Tomás Bárbulo, siendo una cinta explosiva donde cada movimiento puede ser el último.

En “Raqa: Guerra Secreta”, dos infiltrados en el corazón del Estado Islámico, juegan la partida más peligrosa de sus vidas. Haibala (Álvaro Morte), un espía internacional con un pasado oscuro, y Malika (Mina El Hammani), una enfermera que oculta una misión letal para la Europol, llegan a Raqa con un mismo objetivo: capturar al Jordano, uno de los líderes más buscados del ISIS. Entre calles bombardeadas, mujeres esclavizadas y un enemigo que siempre parece un paso adelante, ambos deberán arriesgarlo todo sin confiar el uno en el otro.

Cortesía: The G Seven Ampliar

El reparto de “Raqa: Guerra Secreta” reúne a dos de los actores españoles más influyentes de la televisión mundial: Álvaro Morte, recordado como El Profesor en “La Casa de Papel”, asume aquí un rol radicalmente distinto. Su personaje, Haibala “El Saharaui”, es un espía solitario y calculador que enfrenta uno de los desafíos más peligrosos de su carrera. Por su parte Mina El Hammani, interpretó a Nadia en “Élite”, cambia de registro para dar vida a Malika, una enfermera reclutada por Europol que se infiltra en la ciudad sitiada de Raqa.

Rodada en los bellos paisajes de Marruecos y en locaciones de España, “Raqa: Guerra Secreta” se estrena en salas colombianas el 18 de septiembre, distribuida por The G Seven.