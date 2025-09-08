Trata de personas: desmantelan red que operaba entre Colombia y Europa con 48 víctimas identificadas

Colombia

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, anunció la desarticulación de una organización criminal dedicada a la trata de personas, que operaba desde Medellín y tenía conexiones en Alemania, Austria y Suiza.

La investigación, adelantada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Interpol, Europol y autoridades austriacas, permitió establecer que la banda estaba compuesta por 12 integrantes: siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un ciudadano turco, este último identificado como el cabecilla, buscado en 196 países.

Según el general Triana, la red captaba mujeres en situación de vulnerabilidad en Bogotá, Medellín y Cartagena, mediante engaños a través de redes sociales.

Al llegar a Europa, las víctimas eran obligadas a pagar una cuota inicial de 40.000 euros, por lo cual en la mayoría de los casos resultaban endeudadas, además de ser sometidas a explotación sexual y, en muchos casos, al consumo forzado de sustancias psicoactivas.

Las autoridades identificaron al menos 48 víctimas dentro del proceso investigativo. En Colombia fueron capturados por notificación roja Daniela García Vanegas, alias La Lesbi; Weimar Esteban Vélez, alias Estero; Carlos Arboleda Bolívar, alias Ligenei; Nelson Álvarez, alias Estiwa; y Jorge Elkin Ríos, alias Jorge. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo trámite de extradición.

“El intercambio de información en tiempo real fue determinante para consolidar este proceso investigativo”, resaltó el general Triana, quien además subrayó que esta operación ratifica el compromiso de la Policía Nacional en la protección de la mujer y en la lucha contra la trata de personas, una de las formas de esclavitud moderna más graves.

Según informó la Policía, esta investigación inició en noviembre de 2024 en Austria, donde fueron localizadas dos mujeres que no pudieron justificar su permanencia legal en el país.

Las autoridades austríacas determinaron que ambas estaban siendo explotadas sexualmente. Posteriormente, una de ellas interpuso una denuncia formal, lo que permitió activar los canales de cooperación internacional.

Gracias a la articulación con Europol, el caso fue oficialmente remitido a la Policía Nacional de Colombia a través del canal seguro “SIENA”, aperturado en diciembre de 2024.