🔴EN VIVO Tour de Francia 2026: así es la etapa 4 entre Carcasona y Foix
La cuarta jornada ofrecerá un recorrido de media montaña con cuatro puertos puntuables, donde Tadej Pogacar defenderá el maillot amarillo.
El Tour de Francia 2026 continúa este martes 7 de julio con la disputa de la cuarta etapa, un recorrido de 181,9 kilómetros entre Carcasona y Foix que promete mantener la intensidad tras la primera llegada en alto de la competencia. La jornada acumulará 2.784 metros de desnivel positivo y contará con cuatro ascensos puntuables, un perfil que dificultará el trabajo de los equipos de los velocistas y podría abrir opciones para una fuga o un ataque de los hombres fuertes de la clasificación general.
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El trazado comenzará con un terreno quebrado que incluirá el Col de Bedos (cuarta categoría) y el Col de Paradis (tercera), antes del sprint intermedio ubicado en Quillan. Más adelante llegarán las principales exigencias del día con el Col de Coudons y el Col de Montségur, ambos de segunda categoría, cuyas ascensiones podrían seleccionar el grupo de favoritos antes del descenso y los últimos kilómetros rumbo a Foix, donde un reducido pelotón aún tendría posibilidades de disputar la victoria.
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La atención también estará centrada en la lucha por la clasificación general. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) iniciará la jornada como líder tras su triunfo en la tercera etapa, aunque comparte el mismo tiempo con el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Detrás aparecen nombres como Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso, todos al acecho en una etapa que, pese a no ser de alta montaña, podría generar diferencias importantes entre los principales aspirantes al título.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 4:
23 km hasta el sprint intermedio Quillan
Clasificación general virtual en este momento.
# Jinete +- retardo Bonis
1 POGAČAR Tadej - 8:50:00 -
2 VINGEGAARD Jonas - 0:00 -
3 EVENEPOEL Remco - 0:23 -
4 DEL TORO Isaac - 0:24 -
5 AYUSO Juan - 0:27
Clasificación virtual KOM.
1 BAUDIN Alex 12 -
2 PRODHOMME Nicolás 9 -
3 ▲1 MOLENAAR Alex 6 1
4 ▼1 GARCÍA PIERNA Raúl 6 -
5 MCNULTY Brandon 4
Equipos que lideran el grupo 1 .
1 Alpecin - Tecnología de vanguardia 3 Planckaert, Philipsen, Debruyne
2 EF Education - EasyPost 3 Valgren, Steinhauser, Quinn
3 Equipo Movistar 3 Castrillo, García Pierna, Oliveira
4 Lidl - Trek 3 Vacek, Simmons, Pedersen
5 Caja Rural - Seguros RGA 2 Nicolau, Molenaar
La ruta de hoy atraviesa la región de Occitania . Estos competidores son los que tienen más victorias en esta región.
1 POGAČAR Tadej9
2 MATTHEWS Michael3
3 GANNA Filippo3
4 CORT Magnus3
5 Pedersen Mads3
Situación
1) 23DENZ Nico +41:49
2) 26TRATNIK enero +42:19
3) 33Pedersen Mads +42:50
4) 34SIMMONS Quinn +21:12
5) 37VACEK Mathias +8:56
6) 45QUINN Sean +5:34
7) 46STEINHAUSER Georg +34:22
8) 47VALGREN Michae l+40:57
9) 76STANNARD Robert +38:24
10) 78VAN MECHELEN Vlad +31:31
Composición del grupo 1 .
1 33 Pedersen Mads LTK
2 37 VACEK Mathias LTK
3 46 STEINHAUSER Georg EFE
4 76 STANNARD Robert TBV
5 88 VAUQUELIN Kevin Instituto Nacional del Cáncer
6 92 EENKHOORN Pascal SOQ
7 94 STUYVEN Jasper SOQ
8 142 CASTRILLO Pablo PELÍCULA
9 146 OLIVEIRA Nelson PELÍCULA
10 166 KIRSCH Alex COF
11 177 VAN MOER Brent PQT
12 204 DELETTRE Alexandre DIEZ
13 218 VAN DEN BROEK Frank TPP
14 225 NICOLAU Joel CJR
De la distancia total de 160,2 km recorrida hoy, 102,2 kilómetros son cuesta arriba o cuesta abajo (con una pendiente superior al 2 % o inferior al -2 %).
Neumático pinchado
Evenepoel Remco (Red Bull - BORA - hansgrohe) en el pelotón
Inicia el minutoa minuto del tour de francia.
Etapa 4