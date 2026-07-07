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07 jul 2026 Actualizado 13:23

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Tour de Francia

🔴EN VIVO Tour de Francia 2026: así es la etapa 4 entre Carcasona y Foix

La cuarta jornada ofrecerá un recorrido de media montaña con cuatro puertos puntuables, donde Tadej Pogacar defenderá el maillot amarillo.

CARCASSONNE, FRANCE - JULY 07: A general view of the peloton passing close to the Carcassonne City-walls prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 4 a 181.9km stage from Carcassonne to Foix / #UCIWT / on July 07, 2026 in Carcassonne, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

CARCASSONNE, FRANCE - JULY 07: A general view of the peloton passing close to the Carcassonne City-walls prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 4 a 181.9km stage from Carcassonne to Foix / #UCIWT / on July 07, 2026 in Carcassonne, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

CARCASSONNE, FRANCE - JULY 07: A general view of the peloton passing close to the Carcassonne City-walls prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 4 a 181.9km stage from Carcassonne to Foix / #UCIWT / on July 07, 2026 in Carcassonne, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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El Tour de Francia 2026 continúa este martes 7 de julio con la disputa de la cuarta etapa, un recorrido de 181,9 kilómetros entre Carcasona y Foix que promete mantener la intensidad tras la primera llegada en alto de la competencia. La jornada acumulará 2.784 metros de desnivel positivo y contará con cuatro ascensos puntuables, un perfil que dificultará el trabajo de los equipos de los velocistas y podría abrir opciones para una fuga o un ataque de los hombres fuertes de la clasificación general.

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El trazado comenzará con un terreno quebrado que incluirá el Col de Bedos (cuarta categoría) y el Col de Paradis (tercera), antes del sprint intermedio ubicado en Quillan. Más adelante llegarán las principales exigencias del día con el Col de Coudons y el Col de Montségur, ambos de segunda categoría, cuyas ascensiones podrían seleccionar el grupo de favoritos antes del descenso y los últimos kilómetros rumbo a Foix, donde un reducido pelotón aún tendría posibilidades de disputar la victoria.

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La atención también estará centrada en la lucha por la clasificación general. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) iniciará la jornada como líder tras su triunfo en la tercera etapa, aunque comparte el mismo tiempo con el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Detrás aparecen nombres como Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso, todos al acecho en una etapa que, pese a no ser de alta montaña, podría generar diferencias importantes entre los principales aspirantes al título.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 4:

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-110 Km

23 km hasta el sprint intermedio Quillan

Clasificación general virtual en este momento.
#    Jinete    +-    retardo    Bonis
1     POGAČAR Tadej    -    8:50:00    -
2     VINGEGAARD ​​Jonas    -    0:00    -
3     EVENEPOEL Remco    -    0:23    -
4     DEL TORO Isaac    -    0:24    -
5     AYUSO Juan    -    0:27

-130 Km

Clasificación virtual KOM.

1    BAUDIN Alex    12    -
2    PRODHOMME Nicolás    9    -
3    ▲1     MOLENAAR Alex    6    1
4    ▼1     GARCÍA PIERNA Raúl    6    -
5       MCNULTY Brandon    4

-140 Km

Equipos que lideran el grupo 1 .

1    Alpecin - Tecnología de vanguardia    3    Planckaert, Philipsen, Debruyne


2    EF Education - EasyPost    3    Valgren, Steinhauser, Quinn


3    Equipo Movistar    3    Castrillo, García Pierna, Oliveira


4    Lidl - Trek    3    Vacek, Simmons, Pedersen


5    Caja Rural - Seguros RGA    2    Nicolau, Molenaar

-150 Km

La ruta de hoy atraviesa la región de Occitania . Estos competidores son los que tienen más victorias en esta región.

1 POGAČAR Tadej9

2 MATTHEWS Michael3

3 GANNA Filippo3

4 CORT Magnus3

5 Pedersen Mads3

-155 Km

Situación

1) 23DENZ Nico +41:49
2) 26TRATNIK enero +42:19
3) 33Pedersen Mads +42:50
4) 34SIMMONS Quinn +21:12
5) 37VACEK Mathias +8:56
6) 45QUINN Sean +5:34
7) 46STEINHAUSER Georg +34:22
8) 47VALGREN Michae l+40:57
9) 76STANNARD Robert +38:24
10) 78VAN MECHELEN Vlad +31:31

Composición del grupo 1 .

1    33     Pedersen Mads    LTK
2    37     VACEK Mathias    LTK
3    46     STEINHAUSER Georg    EFE
4    76     STANNARD Robert    TBV
5    88     VAUQUELIN Kevin    Instituto Nacional del Cáncer
6    92     EENKHOORN Pascal    SOQ
7    94     STUYVEN Jasper    SOQ
8    142     CASTRILLO Pablo    PELÍCULA
9    146     OLIVEIRA Nelson    PELÍCULA
10    166     KIRSCH Alex    COF
11    177     VAN MOER Brent    PQT
12    204     DELETTRE Alexandre    DIEZ
13    218     VAN DEN BROEK Frank    TPP
14    225     NICOLAU Joel    CJR

De la distancia total de 160,2 km recorrida hoy, 102,2 kilómetros son cuesta arriba o cuesta abajo (con una pendiente superior al 2 % o inferior al -2 %).

Neumático pinchado

 Evenepoel Remco (Red Bull - BORA - hansgrohe) en el pelotón

Inicia el minutoa minuto del tour de francia.

 

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