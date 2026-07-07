🔴EN VIVO Tour de Francia 2026: así es la etapa 4 entre Carcasona y Foix

CARCASSONNE, FRANCE - JULY 07: A general view of the peloton passing close to the Carcassonne City-walls prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 4 a 181.9km stage from Carcassonne to Foix / #UCIWT / on July 07, 2026 in Carcassonne, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El Tour de Francia 2026 continúa este martes 7 de julio con la disputa de la cuarta etapa, un recorrido de 181,9 kilómetros entre Carcasona y Foix que promete mantener la intensidad tras la primera llegada en alto de la competencia. La jornada acumulará 2.784 metros de desnivel positivo y contará con cuatro ascensos puntuables, un perfil que dificultará el trabajo de los equipos de los velocistas y podría abrir opciones para una fuga o un ataque de los hombres fuertes de la clasificación general.

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El trazado comenzará con un terreno quebrado que incluirá el Col de Bedos (cuarta categoría) y el Col de Paradis (tercera), antes del sprint intermedio ubicado en Quillan. Más adelante llegarán las principales exigencias del día con el Col de Coudons y el Col de Montségur, ambos de segunda categoría, cuyas ascensiones podrían seleccionar el grupo de favoritos antes del descenso y los últimos kilómetros rumbo a Foix, donde un reducido pelotón aún tendría posibilidades de disputar la victoria.

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La atención también estará centrada en la lucha por la clasificación general. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) iniciará la jornada como líder tras su triunfo en la tercera etapa, aunque comparte el mismo tiempo con el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Detrás aparecen nombres como Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso, todos al acecho en una etapa que, pese a no ser de alta montaña, podría generar diferencias importantes entre los principales aspirantes al título.

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