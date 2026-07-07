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07 jul 2026 Actualizado 16:15

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Tour de Francia

Clasificación general Tour de Francia 2026: así quedó ubicado Egan Bernal tras disputarse la etapa 4

La fracción de 181.9 kilómetros fue coronada por el danés Mads Pedersen en el esprint.

Clasificación general Tour de Francia 2026: así quedó ubicado Egan Bernal tras disputarse la etapa 4. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Clasificación general Tour de Francia 2026: así quedó ubicado Egan Bernal tras disputarse la etapa 4. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Clasificación general Tour de Francia 2026: así quedó ubicado Egan Bernal tras disputarse la etapa 4. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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¡Victoria de Mads Pedersenen la cuarta etapa del Tour de Francia 2026! Este martes 7 de julio, el pedalista danés coronó una cuarta etapa definida al esprint, situación en la que sobrepasó al estadounidense Quinn Simmons y al español Raúl García Pierna.

REVIVA ACÁ EL MINUTO A MINUTO DE LA CUARTA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2026

Pedersen (Lidl-Trek) se impuso en Foix, después de una escapada en una jornada marcada por un sofocante calor, llegando a superar puntualmente los 40 grados centígrados, en las carreteras del sur del país.

Entretanto, el noruego Torstein Traeen (Uno-X), que había comenzado el día a cinco minutos del que era líder de la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar, formó parte de la escapada y la gran ventaja respecto al pelotón le permitió vestirse con el maillot amarillo al término de esta jornada.

Pedersen se impuso en el esprint en un grupo de diez corredores distanciados para cruzar la línea por delante de su compañero de equipo Simmons y del español García, segundo y tercero del día, respectivamente.

Clasificación general Tour de Francia 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Torstein TraeenUno-X13h 02′ 46"
2.Sean QuinnEF Education+28″
3.Mathias VacekLidl-Trek+3′50″
22.Sergio HiguitaAstana Team+11′16″
27.Egan BernalINEOS+12′08″
29.Harold TejadaAstana+12′31″
74′Einer RubioMovistar Team+38′30″
167′Fernando GaviriaCaja Rural+1h 11′ 14"
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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