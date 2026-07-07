Clasificación general Tour de Francia 2026: así quedó ubicado Egan Bernal tras disputarse la etapa 4

¡Victoria de Mads Pedersenen la cuarta etapa del Tour de Francia 2026! Este martes 7 de julio, el pedalista danés coronó una cuarta etapa definida al esprint, situación en la que sobrepasó al estadounidense Quinn Simmons y al español Raúl García Pierna.

REVIVA ACÁ EL MINUTO A MINUTO DE LA CUARTA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2026

Pedersen (Lidl-Trek) se impuso en Foix, después de una escapada en una jornada marcada por un sofocante calor, llegando a superar puntualmente los 40 grados centígrados, en las carreteras del sur del país.

Entretanto, el noruego Torstein Traeen (Uno-X), que había comenzado el día a cinco minutos del que era líder de la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar, formó parte de la escapada y la gran ventaja respecto al pelotón le permitió vestirse con el maillot amarillo al término de esta jornada.

Pedersen se impuso en el esprint en un grupo de diez corredores distanciados para cruzar la línea por delante de su compañero de equipo Simmons y del español García, segundo y tercero del día, respectivamente.

Clasificación general Tour de Francia 2026