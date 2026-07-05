Clasificación general del Tour de Francia: así quedaron los colombianos tras la etapa 2

Se disputó la segunda etapa del Tour de Francia, la cual tuvo un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona. Asimismo, hubo cuatro premios de montaña, de los cuales 3 fueron de tercera categoría, mientras que uno fue de segunda.

El triunfo se lo llevó el mexicano Isaac del Toro, luego de un final apasionante con desnivel del 8.8%. Los favoritos disputaron la victoria, pero fue el pedalista del Team UAE el que logró el triunfo, eso si, con la venía de Tadej Pogacar, quien lo dejó pasar en el primer lugar y cruzaron la meta tomados de la mano.

Hubo movientos durante la etapa, con ataques e intentos de fuga, siendo el neerlandés Alex Molenaar uno de los más combativos de la jornada. Sin embargo, en los últimos kilómetros se desvaneció el intento de triunfo de los cabezas de carrera y se dispuso el final para los favoritos, que dejó la segunda victoria de un mexicano en una etapa del Tour de Francia, tras Raul Alcalá.

Así quedó la etapa 2 del Tour de Francia

Tras Del Toro y Tadej Pogacar, entró en el tercer lugar Remco Evenepoel con el mismo tiempo, así como Jonas Vingegaard llegó en el cuarto puesto. El mejor colombiano del día fue Sergio Higuita, que ocupó la casilla 19 a 43 segundos.

Egan Bernal sufrió el último ascenso y se quedó del lote principal, por lo que terminó cruzando la meta en el puesto 23 a 47 segundos, mientras que Harold Tejada lo hizo a 51 segundos

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Isaac del Toro Team UAE 3:40:01 2 Tadej Pogacar Team UAE m.t. 3 Remco Evenepoel Red Bull Bora m.t. 19 Sergio Higuita Astana + 43″ 23 Egan Bernal Ineos + 47″ 25 Harold Tejada Astana + 51″ 119 Einer Rubio Movistar + 13′33″ 141 Fernando Gaviria Caja Rural + 13′33″

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

El mejor colombiano de la competecia es Sergio Higuita, a poco más de 3 minutos del líder, Jonas Vingegaard. Egan Bernal, por su parte, que tras la etapa 1 se quedó con la camiseta verde de puntos, perdió la misma y quedó en el puesto 31 a 3 minutos 53 segundos.

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Jonas Vingegaard Team Visma 3:40:01 2 Tadej Pogacar Team UAE +6″ 3 Remco Evenepoel Red Bull Bora +15″ 26 Sergio Higuita Astana +3′01″ 29 Harold Tejada Ineos +3′37″ 31 Egan Bernal Astana +3′53″ 128 Einer Rubio Movistar +16′58″ 142 Fernando Gaviria Caja Rural + 17′58″

Etapa 3 del Tour de Francia

Se correrá este lunes 6 de julio y la organización llegará a suelo francés. La jornada se disputará entre Granollers, municipio de España, y tendrá final en Les Angles, tras 195.9 kilómetros, con cuatro premios de montaña, de los cuales tres son de tercera y 1 de primera.