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05 jul 2026 Actualizado 16:51

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Tour de Francia

Clasificación general del Tour de Francia: así quedaron los colombianos tras la etapa 2

Jonas Vingegaard mantiene la camiseta del líder de la carrera. Sergio Higuita, el mejor colombiano.

Egan Bernal / Getty Images

Egan Bernal / Getty Images / NurPhoto

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Se disputó la segunda etapa del Tour de Francia, la cual tuvo un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona. Asimismo, hubo cuatro premios de montaña, de los cuales 3 fueron de tercera categoría, mientras que uno fue de segunda.

El triunfo se lo llevó el mexicano Isaac del Toro, luego de un final apasionante con desnivel del 8.8%. Los favoritos disputaron la victoria, pero fue el pedalista del Team UAE el que logró el triunfo, eso si, con la venía de Tadej Pogacar, quien lo dejó pasar en el primer lugar y cruzaron la meta tomados de la mano.

Hubo movientos durante la etapa, con ataques e intentos de fuga, siendo el neerlandés Alex Molenaar uno de los más combativos de la jornada. Sin embargo, en los últimos kilómetros se desvaneció el intento de triunfo de los cabezas de carrera y se dispuso el final para los favoritos, que dejó la segunda victoria de un mexicano en una etapa del Tour de Francia, tras Raul Alcalá.

Así quedó la etapa 2 del Tour de Francia

Tras Del Toro y Tadej Pogacar, entró en el tercer lugar Remco Evenepoel con el mismo tiempo, así como Jonas Vingegaard llegó en el cuarto puesto. El mejor colombiano del día fue Sergio Higuita, que ocupó la casilla 19 a 43 segundos.

Egan Bernal sufrió el último ascenso y se quedó del lote principal, por lo que terminó cruzando la meta en el puesto 23 a 47 segundos, mientras que Harold Tejada lo hizo a 51 segundos

POSCICLISTAEQUIPOTIEMPO
1Isaac del ToroTeam UAE3:40:01
2Tadej PogacarTeam UAEm.t.
3Remco EvenepoelRed Bull Boram.t.
19Sergio HiguitaAstana+ 43″
23Egan BernalIneos+ 47″
25Harold TejadaAstana+ 51″
119Einer RubioMovistar + 13′33″
141Fernando GaviriaCaja Rural+ 13′33″

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

El mejor colombiano de la competecia es Sergio Higuita, a poco más de 3 minutos del líder, Jonas Vingegaard. Egan Bernal, por su parte, que tras la etapa 1 se quedó con la camiseta verde de puntos, perdió la misma y quedó en el puesto 31 a 3 minutos 53 segundos.

POSCICLISTAEQUIPOTIEMPO
1Jonas VingegaardTeam Visma3:40:01
2Tadej PogacarTeam UAE+6″
3Remco EvenepoelRed Bull Bora+15″
26Sergio HiguitaAstana+3′01″
29Harold TejadaIneos+3′37″
31Egan Bernal Astana+3′53″
128Einer RubioMovistar +16′58″
142Fernando GaviriaCaja Rural+ 17′58″

Etapa 3 del Tour de Francia

Se correrá este lunes 6 de julio y la organización llegará a suelo francés. La jornada se disputará entre Granollers, municipio de España, y tendrá final en Les Angles, tras 195.9 kilómetros, con cuatro premios de montaña, de los cuales tres son de tercera y 1 de primera.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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