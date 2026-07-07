Argentina vs Egipto HOY: ¿A qué hora en COLOMBIA juegan? Octavos de final Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa decisiva, pues este martes 7 de julio se disputará la última jornada de los octavos de final, con dos encuentros atractivos durante el día: Argentina vs. Egipto, Colombia vs. Suiza; duelos que definirán los clasificado a los cuartos de final del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección argentina, llega con el objetivo de mantener su paso perfecto en el torneo, mientras que Egipto buscará seguir sorprendiendo y ampliar la histórica campaña que ha firmado en esta edición de la Copa del Mundo.

ÚLTIMAS NOTICIAS: 🔴EN VIVO Argentina vs. Egipto: transmisión y minuto a minuto del partido HOY

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto en Colombia?

El compromiso entre Argentina y Egipto se disputará este 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta y está programado para las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

El encuentro corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y definirá al rival del ganador de la llave correspondiente en los cuartos de final.

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido desde las 11:00 a. m., mientras millones de espectadores alrededor del mundo estarán atentos a la actuación de Lionel Messi y la selección albiceleste.

Le puede interesar: Selección Colombia: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde contra Suiza en octavos de final?

Argentina llega como favorita al partido

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta este compromiso con un rendimiento sólido y una racha positiva que lo ubica entre los principales candidatos a conquistar el campeonato.

Argentina ha mostrado equilibrio en todas sus líneas, con una defensa confiable, un mediocampo dinámico y un ataque liderado por Lionel Messi, quien continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y uno de sus máximos goleadores.

Además de los buenos resultados obtenidos durante el Mundial, la Albiceleste ha demostrado personalidad en escenarios neutrales, un aspecto que fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para este compromiso también se esperan algunos ajustes en la formación titular, buscando administrar las cargas físicas.

Egipto quiere seguir haciendo historia

Del otro lado estará una selección de Egipto que ya consiguió uno de los mayores logros de su historia al clasificar, por primera vez, a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

El conjunto africano, dirigido por Hossam Hassan, ha construido su campaña sobre una defensa ordenada, disciplina táctica y partidos muy equilibrados frente a rivales de mayor tradición.

Su capacidad para resistir la presión y aprovechar las oportunidades le ha permitido mantenerse con vida en el campeonato y convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026.

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver en Colombia

Además, se espera otro de los partidos más llamativos para la clasificación a cuartos de final, el de Colombia vs. Suiza, el cual será en el Estadio BC Place, Vancouver.

El partido se jugará este martes 7 de julio a las3:00 p. m. hora Colombia.